Samsung Galaxy Note 9 İnceleme
Samsung Galaxy Note 9 bilmeniz gereken her şeyi bu incelememizde açıklıyoruz. İşte Note 9'un özellikleri, performansı ve fazlası...
Bildiğiniz gibi Note 9 ile ilgili gelişmeleri neredeyse Note 8'den bu yana takip ediyor ve edindiğimiz tüm bilgileri, sızıntıları, söylentileri ve elbette gerçekleri sizlerle paylaşıyoruz. Ve Note 9 artık elimizde ve bu incelememizde Note 9'un tüm özelliklerini, neler sunduğunu, selef ve çevre modellere kıyasla ne gibi farkları olduğunu A'dan Z'ye değerlendireceğiz. Uzun bir değerlendirme olacak. Zira Note 9, özellikleri fazlasıyla geniş ve fiyatı yüksek bir model. Bu nedenle telefonun sunduğu her detayı bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Hazırsanız, başlıyoruz...
Galaxy Note 9'un önemli özellikleri neler?
Hemen hemen her Note modelinde olduğu gibi Samsung, Galaxy Note 9'da da selefine göre önemli farklar getiren, ancak S serisi amiral gemisinden esintiler içeren bir modele imza atmış. Yani kısaca elimizdeki Galaxy Note 9 için, Galaxy S9+'ın küçük dokunuşlar içeren ve S Pen'e yer verilmiş bir versiyonu diyebiliriz. Peki, telefonun önemli özellikleri neler? Hızlıca bunlara bir bakalım...
İki farklı model halinde tanıtılan Galaxy Note 9, elimizdeki gibi 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM sahibi modelinin yanında, ayrıca bir de 512 GB hafıza ile 8 GB RAM kapasiteli bir modeliyle daha satışa çıkıyor. Özellikle 512 GB'lık modeli tercih edecek kullanıcıların, ek 512 GB'lık microSD kart ile toplamda 1 TB'lık depolama alanına ulaşabileceklerini de söyleyelim. Elbette bu modelde yer alan 8 GB RAM ise oldukça büyük bir RAM kapasitesi.
Note 9 ile şu ana kadar en geniş ekran oranını sunan Samsung, yeni modelde tam 6.4 inç büyüklüğünde bir ekrana yer verirken, Note 8'e göre bataryayı da büyüterek 4000 mAh kapasitesine ulaştırmış.
Galaxy S9 Plus'tan aşina olduğumuz çift diyafram teknolojisini bulunduran Note 9, 12 MP ölçüsündeki çift arka kamera dizilimine ve AR Emoji desteğine sahip. Ayrıca ağır video çekim noktasında da artık 960 kare video kaydı yapabiliyor. Elbette, artık yapay zeka desteğini de Note 9'da görebiliyoruz; bunu da söyleyelim.
Tabii ki Note serisinin en büyük esprisi S Pen. Note 8'e kıyasla S Pen'e de yetenekler kazandıran Samsung, kalemi Bluetooth desteği ile bir uzaktan kumanda olarak kullanabilmenize olanak tanımış. Bu, kimileri için oldukça ilgi çekici bir özellik olabilir.
Son olarak Galaxy Note 9'da stereo hoparlörün bulunduğunu ve telefonun teknik altyapısında, yeni nesil oyunlarda uzun soluklu performans sağlanması için sıvı-karbon soğutma sistemine yer verildiğini de söyleyelim ve şimdi, başa sarıp Galaxy Note 9'un tasarımıyla adım adım incelemeye başlayalım.
Galaxy Note 9 tasarımında neler değişti?
Samsung Galaxy Note 9, tasarımıyla fazlasıyla çekici bir model olmayı başarıyor. Elbette bunun yanında oldukça da büyük bir telefon. Tam 6.4 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olan telefon, Note 8'e kıyasla ise tasarım anlamında büyük yenilik getirmiyor. İki telefonu yan yana koyduğunuzda, özellikle önden baktığınızda hangisinin Note 8, hangisinin Note 9 olduğunu ayırmak oldukça güç.
Telefonların arkasını çevirdiğimizde ise, iki model arasındaki en büyük farkın kamera bölgesinde yaşandığını görüyoruz. Buradaki parmak izi sensörünü kameraların altına alan Note 9, böylece sensöre daha kolay erişim sağlıyor. Öte yandan kamera bölgesiyle araya konulan mesafe, parmağınızı sensöre uzattığınızda kamerayı kirletmenizi de bir nebze engelliyor. Hatırlarsanız Galaxy S8'lerden bu yana bunun değiştirilmesi gerektiğini söylüyorduk; sonunda Samsung önce S9'larda, ardından da Note 9'da bu değişikliği yaptı. Bu arada Samsung'un bu noktada asıl önemli değişikliği Galaxy S10'a sakladığını da belirtelim. Zira muhtemelen Galaxy S10'da artık ekrana entegre parmak izi sensörünü göreceğiz.
Bu iki modelin arasına bir de Galaxy S9 Plus'ı koyacak olursak, Note serisinin S serisine kıyasla keskin hatlarının korunduğunu görmek mümkün. Note 9 ile yakın boyutlarda olan S9+, daha yuvarlak hatlarıyla Note 9'dan ayrılıyor.
Note 9'da herhangi çentik bulunmuyor. Bilindiği gibi son dönemde çentikli tasarım akıllı telefonlarda yeni bir trend. Ancak Huawei P20, P20 Pro, iPhone X ve LG G7 ThinQ gibi modellerin aksine Samsung, Galaxy Note 9'da da çentik kullanmıyor.
Note 9, şu an Okyanus Mavisi, Leylak Moru ve Gece Siyahı gibi 3 farklı renk seçeneğiyle bulunabiliyor. Açıkçası her renk telefona çok yakışmış. Özellikle telefonu Okyanus Mavisi rengiyle tercih edeceklerin, S Pen'i sarı renkli olacak. Bu renkte Samsung, telefon ile S Pen arasında kontrast yaratmış; bizce de oldukça şık olmuş doğrusu.
Galaxy Note 9'un boyut ve ağırlığından da bahsedelim tabii ki. Telefonun boyu selefinden biraz daha kısa, biraz daha geniş. 161.9 mm boyunda ve 76.4 mm genişliğinde olan Note 9, 8.8 mm kalınlığıyla selefine ve Galaxy S9+'a kıyasla birazcık daha kalın. Ancak kenarlara doğru kavisli gövde yapısı sebebiyle bunu anlamanız oldukça güç.
Yine Note 9, 201 gram ağırlığıyla son dönem gördüğümüz telefonlara göre biraz daha ağır bir model oluyor. Bu noktada iPhone 8 Plus'la aynı kategoride yer alıyor.
Galaxy Note9, gayet güzel görünen bir akıllı telefon olmuş. Ancak bu anlamda Note 8 ile fark yaratıyor dersek, yalan söylemiş oluruz. Telefonun kenar çerçeveleri yine metalik, ancak Note 9'da kenarlar mat yüzeye sahip.
Elbette suya karşı dayanıklılık da bu modelde de yer alıyor. Note9, IP68 sertifikasına sahip ve bu sayede 30 dakika süreyle 1.5 metre derinliğe kadar suya dayanabiliyor. Bu arada S Pen telefona takılı olmasa da veya S Pen de suya düşse, aynı şey geçerli.
Hemen Note 9'un çevresindekilere de bakalım ve ekrana ilişkin detaylara geçelim. Galaxy Note9'un üst kenarında yine microSD kart slotu ve SIM kart çekmecesi, sol yanda ses ve Bixby tuşları, sağ tarafta güç tuşu ve alt kenarda da 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C portu, hoparlör mazgalı ve S Pen yuvası yer alıyor.
Galaxy Note 9 ekranı ne kadar iyi?
Evet, Galaxy Note9, Samsung'un şu ana kadar ürettiği en geniş ekranlı telefonu oluyor. Tam 6.4 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olan Note 9, çözünürlüğü ise korumuş. Yine 1440x2960 piksel çözünürlüklü bir ekranla karşı karşıyayız. Bu da piksel yoğunluğunun Note 8'e kıyasla 5 puan düşmesine sebep olmuş. Note8'de 521 ppi olan piksel yoğunluğu Note9'da 516 ppi seviyesinde. Bu değer Galaxy S9 Plus'ta 529 ppi, P20 Pro'da 408 ppi, iPhone 8 Plus'ta 401 ppi ve LG G7 ThinQ'da ise sahip olduğu 1440x3120 piksel çözünürlük dolayısı ile 564 ppi seviyesinde -ki bu aralarındaki en güçlü değer.
Elbette nit değeri de ekranda çok konuşulan bir kriter oluyor. Bildiğiniz gibi yakın zamanda incelediğimiz LG G7 ThinQ, Super Parlak ekranıyla 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyordu. Bu noktada Galaxy Note9 da oldukça iddialı. Note 9 da 1000 nit dolaylarında parlaklık üretebiliyor; bu anlamda iki telefon da yan yana gerçekten çok parlak görünüyor. Yani iki telefondan hangisini alırsanız alın, güneş altında ekran görünürlüğünden fazlasıyla memnun kalacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz.
Note 9'un ekranı elbette yine Super AMOLED. Samsung, uzun yıllardır aynı paneli kullanmaya devam ediyor ve bununla da iyi görünüyor. HDR10 uyumlu olan ekran, sRGB renk gamutunun yüzde 224'ünü kapsayabiliyor. Bu sonuçla selef modeller bir yana, iPhone X'dan da daha yüksek bir oran sunmayı başarıyor.
Bu arada Note 9'un ekranı yine elbette Infinity Display, yani Sonsuz Ekran olarak anılıyor. Ekran en – boy oranı yine 18.5:9 ve ekran yine Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Fakat ekrana ilişkin önemli bir detay: Note 9, Samsung'un en büyük ekran oranına ulaştığı model oluyor. Ekran – gövde oranını yüzde 83.4'e genişleten Samsung, böylece ekranıyla sunduğu zengin görüntüyü arttırmış oluyor.
Yani, şöyle söyleyelim: Galaxy Note 9'un ekranında ne izlerseniz izleyin, büyük keyif alıyorsunuz. Özellikle Netflix ve benzeri online film – dizi kütüphanelerinin halihazırda yaygınlaşmasıyla, Note 9 ile mobilde geçireceğiniz zaman epey fazla olacaktır kanaatindeyiz. Elbette buna oyunları da dahil etmek lazım. Note9, oldukça güçlü bir telefon ve zengin görsellik sağlayan ekranıyla da oyun anlamında da mutlu olacaksınız diyebiliriz.
Ekran adımını kapatıp, işletim sistemi çevresindeki özelliklere geçmeden önce, şunu da söyleyelim: Ekran çözünürlüğü her ne kadar WQHD+ olsa da, Note9 ilk açılışta varsayılan olarak Full HD+ çözünürlükle geliyor. Bunu ekran ayarları kısmından HD+ ila WQHD+ arasında değiştirebiliyorsunuz. Ha, tabii son olarak Always On özelliği de Note 9'da var.
Galaxy Note 9 işletim sistemi detayları neler?
Evet, Galaxy Note 8, Android 7.1.1 Nougat ile beraber geliyordu; Galaxy Note 9 ise Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip. Note 8, Android 8'e yükseltilebilirken, Note 9, Android 9.0 Pie sürümüne güncellenebilecek. Telefonda arayüz olarak ise Samsung Experience 9.5 bulunuyor. Samsung, Experience 9.5 ile kullanımı daha pratik hale getirmeye devam ediyor.
Daha önceki modellerinde halihazırda Game Launcher ve ekranlar arası uygulamaları taşıma gibi bir dizi kullanışlı seçeneği bizlere sunan bu arayüz, Galaxy S9+'ta da olduğu gibi ekranda yer alan bir uygulamaya basılı tuttuğunuzda, açılır menü ise size daha fazla seçenek sunuyor.
Note serisinin elbette arayüzüne ilişkin en önemli farklarından biri de Edge uygulama ekranı oluyor. Hemen telefonun ekranının kenarında bulunan bu alan üzerinden gerek favori kişilerinize gerekse sık kullandığınız uygulamalara ve widget'lara erişebiliyorsunuz. Bunların tümüne artık aşina olduk zaten. Yine burada Note 8'de de bulunan kullanışlı özellik Uygulama Çifti yer alıyor. Uygulama Çifti'ni kullanarak bölünmüş ekranda kullanmak istediğiniz iki uygulamayı yan yana tek basışla açabiliyorsunuz.
Bu arada yine navigasyon çubuğuna ilişkin özelleştirmeler mevcut. Herhangi bir uygulama içindeyken navigasyon çubuğunun kenarındaki noktaya çift tıklayarak ayarlarına girebilir ve ister gizleyebilir, ister bu barın rengini değiştirebilirsiniz.
Bixby nasıl çalışıyor?
Sanal asistanlar gelecekte çok yardımız olacak evet, ancak halen öğrenme aşamasındalar ve öte yandan dil çeşitliliğine de kavuşmalılar. Bir süredir kendi sanal asistanı Bixby'yi geliştirmeye devam eden Samsung, Note 9'da da asistanını elbette kullanıma sunuyor.
Bixby'ye telefonun sol kenarındaki tuş yardımıyla erişebileceğiniz gibi direkt olarak "Hi, Bixby" diyerek de ulaşabiliyorsunuz. İlk açılışta sizi zaten bir öğretici ekranına alan Bixby, burada ilk etapta ona seslendiğinizde sizi tanıyabilmesi için 5 kez "Hi, Bixby" demenizi istiyor. Ardından da çeşitli yönergelerle size yeniliklerinden bahsediyor.
Gerek Bixby arayüzünde gerek kullanım noktasında yenilikler var. Bunları kullanarak keşfediyorsunuz elbette. Mesela bizim en çok hoşumuza giden özelliklerden biri hızlı komutlar oluşturabilmeniz. Burada halihazırda oluşturulmuş olan favoriler de var. Mesela gece yatarken Bixby'ye "Good Night" dediğinizde, otomatik olarak telefonu sessize alıyor, sabah 8:00'e alarmı kuruyor, Always On ekranını kapatıyor vs. gibi işlemleri hızlıca sizin yerinize halledebiliyor. Bunları elbette dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.
Bixby'nin sesini isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Onu, Julia, Stephanie ve John olarak atayabiliyorsunuz. Ancak dil elbette İngilizce. Türkçe dil desteği bulunmuyor.
Bixby ile geçirdiğimiz süre boyunca temel işlevleri kolayca algıladığını gördük. Hava durumunu sorduğunuzda cevaplayabiliyor, kamerayı açabiliyor ve sizi hızlıca ayarlar menüsüne ulaştırabiliyor. Her bir ulaştığınız ekranda, yola nasıl devam edebileceğinize yönelik yönergeleri de ekranda size gösteriyor. Böylece ona yeni komutlar verebiliyorsunuz. Ancak yer yer Bixby sizi anlayamıyor; bu noktada halen geliştirme elbette şart. Ancak Bixby için diyebiliriz ki, önceki modellerde karşılaştığımızdan daha iyi durumda, aşama kaydediyor.
Bu arada şunu da söylemek lazım: Dilerseniz, telefonun ekranı kapalıyken de Bixby'ye seslenebiliyorsunuz. Bu durumda eğer telefonunuzu açmanızı gerektirecek birtakım isteklerde bulunursanız, sizi geri çeviriyor. Ancak kamerayı açmasını istediğinizde veya hava durumunu sorduğunuzda cevaplayabiliyor.
Bixby'nin bir diğer ayağı ise elbette Bixby Home. Telefonun ekranını sağa çektiğinizde karşınıza çıkan bu ekranda, size kart olarak gösterilecek uygulamaları seçebiliyorsunuz. Böylece hemen her bilgiyi bu ekranda bulmanız mümkün.
Yeni S Pen neler getiriyor?
Evet, yazılımdan devam ederken, gelelim şimdi yeni S Pen'in bizlere neler sunduğuna. S Pen, artık Bluetooth bağlantısı ile yenilikçi özelliklere kavuşmuş durumda. Bluetooth Low-Energy özelliği ile artık telefonunuzun bazı fonksiyonlarını S Pen ile kontrol edebiliyorsunuz. S Pen üzerindeki düğmeye basarak kamerayı açabiliyor, çift tıkladığınızda ön ve arka kamera arasında geçiş yapabiliyor ve tekrar bastığınızda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ayrıca Galeri'de çektiğiniz fotoğraflar arasında dolaşabiliyor, müzik çalar uygulamasında yine müzik çalabiliyor, sonraki parçaya geçebiliyor veya aynı şekilde sunum slaytlarını kontrol edebiliyorsunuz.
Elbette bunları kullanışlı bulursunuz, bulmazsınız; bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Fakat biz açıkçası iyi bir eklenti olduğu kanısındayız. Özellikle uzaktan kendi fotoğrafınızı çekmek istediğinizde veya grup selfie'leri yapmak istediğinizde, S Pen'in bu pratik özelliğinden yararlanacağınızı düşünüyoruz. S Pen'i nasıl kullanacağınızı S Pen Uzaktan Kumandası menüsünden detaylı olarak öğrenebildiğinizi de belirtelim. Bu arada elbette S Pen'in yetenekleri üçüncü parti geliştiriciler tarafından çeşitli uygulamalarla artacaktır.
S Pen elbette sahip olduğu bu yeni yönetimi, içindeki minik bataryaya borçlu. Ne kadar pil ömrü kaldığını tahmin etmenize gerek yok; bildirimler arasında S Pen'in pil göstergesi yer alıyor. Ayrıca onu şarj etmeniz ise fazlasıyla kolay; onu yuvasına yerleştirmeniz yeterli. Pili bittiğinde saniyeler içinde şarj edebiliyorsunuz.
Elbette S Pen'in asıl işlevi bu değil; özellikle kalemi kuvvetli olanlar için Note serisine adını vermeye devam ediyor. Kalemin basınç seviyesinde bir değişiklik yok; yine 4096 basınç seviyesinde. Ekran kapalıyken not alma, çeviri yapma, notlarınızı GIF'lere dönüştürme gibi daha önce Note 8'de de yer alan tüm özellikleri bizlere sağlıyor.
S Pen'i yuvasından çıkarttığınızda ekranda menü beliriyor. Burada Not Oluştur, Tüm Notları Görüntüle, Akıllı Seçim, Ekran Notu, Canlı Mesaj ve Çevir kısayolları yer alıyor. Ayrıca buraya daha fazlasını da ekleyebiliyorsunuz. Sosyal medya yazışmalarınızda veya e-postalarınızda da kullanabileceğiniz S Pen ile telefonu tamamen kontrol edebilmeniz mümkün.
Parmak izi, iris ve yüz tanıma ne kadar başarılı?
Samsung, Note9 ile beraber başta da söylediğimiz gibi parmak izi sensörünün yerini değiştirerek kameraların altına almış. Aşama kaydedilmiş olması güzel, ancak elbette halen erişimi pek kolay değil; zira telefonun boyutları büyük. Bu anlamda Samsung, Galaxy S10 ile ekrana entegre parmak izi sensörüne geçtiğinde, en doğru hamleyi yapmış olacak.
Ancak parmak izi sensörünün performansına diyecek bir şey yok; kolayca parmaklarınızı tanımlayabiliyor ve telefonun kilidini açabiliyorsunuz. Elbette tek seçenek bu değil; ayrıca iris yöntemi ile göz tanımlaması yapabilir, yine yüz tanıma fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Bu noktada Samsung, Note 9'da bu iki fonksiyonu birlikte kullanmayı sağlamış ve adına da Akıllı Tarama demiş. Daha fazda doğruluk için hem iris hem yüz tanımlaması yaptıktan sonra bunu kullanabiliyorsunuz. Böylece Note 9, ekrana baktığınızda hem iris hem yüz üzerinden doğrulama yaparak, tek yönteme göre daha hızlı oturum açabiliyor. Açıkçası farklı ışık koşullarında gerçekten başarılı sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Loş ışıkta da bu yöntem çalışıyor.
Tanıma özelliklerini hız açısından değerlendirecek olursak, açıkçası Huawei P20 modellerinde ve son olarak incelediğimiz LG G7 ThinQ'da daha hızlı bir tepki aldığımızı söyleyebiliriz. Galaxy Note9'u bu telefonlarla kıyasladığımızda, nispeten daha ağır kaldığını gördük.
Galaxy Note 9 performansı nasıl?
Evet, adım adım ilerlediğimiz incelememizde şimdiki durak, Galaxy Note 9'un teknik özellikleri, getirdiği farklar ve elbette performans değerlendirmesi olacak. Bu noktada hızlıca, Galaxy Note 9'un selefine göre teknik kadro ışığında yenilikler getirdiğini söylemek lazım, ancak Galaxy S9+'a göre büyük farklar beklemeyin.
Her zaman olduğu gibi Amerika ve Çin'de Snapdragon 845 işlemciye yer veren Note9, EMEA'da Exynos 9810 Octa işlemci ile bulunabiliyor. Bu anlamda performans testlerinde Note 8'e göre vites yükselten Note 9, S9 Plus ile ise yan yana duruyor.
4 çekirdekli 2.7 GHz ve 4 çekirdekli 1.8 GHz frekanslarında çalışan 8 çekirdekten oluşan Exynos 9810, grafik işlemci olarak da Mali-G72'yi bizlere getiriyor. Elimizdeki modelde yer alan RAM miktarı yine Note 8 gibi 6 GB, ancak söylediğimiz gibi Note 9'un 8 GB gibi devasa bir RAM kapasitesine sahip farklı bir modeli daha bulunuyor.
Depolama alanı konusunda güncelleme mevcut. Note 8, 64, 128 ve 256 GB'lık modellerle bulunabilirken, Note 9 128 GB ve 512 GB şeklinde hafıza seçenekleriyle geliyor. MicroSD kart seçeneği yine var ve ek 512 GB ile alanı 1 TB'a kadar genişletebiliyorsunuz.
Note 9'da batarya kapasitesi de arttı. 4000 mAh'e ulaşan bataryanın nasıl bir performans sağladığını az sonra detaylı pil testi sonuçlarımızda bahsedeceğiz. Ama önce telefonları AnTuTu ve Geekbench yazılımlarında koşturalım.
Samsung Galaxy Note 9 ile aldığımız test sonuçlarını hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
Samsung Galaxy Note 9'da elbette bekleneceği gibi oyun performansı da bir hayli üst seviyede. Bu anlamda gerek PUBG, gerek Fortnite türevi oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ekranın büyük olmasının avantajını da bu tip oyunlara görmeniz mümkün zaten. Bu noktada Note 9'da artık stereo hoparlörlere kavuştuğumuzu da belirtelim. Bildiğiniz gibi Note 8'de stereo hoparlör bulunmuyordu. Yine kutu içeriğinden çıkan kulaklıklar da AKG ile geliyor ve ses performansı başarılı.
Bu adımı kapatıp Note 9'un pil performansına geçmeden önce, DeX'ten de bahsetmek lazım. Zira elimizin altında yüksek güçte bir telefon var ve bunu bir PC olarak da kullanabiliyorsunuz. Note 9'da DeX kullanımını daha özgürleştiren Samsung, fiziksel bir dock istasyonu yerine bir HDMI adaptörü ile kolayca Note 9'dan masaüstü bilgisayar deneyimi sağlamanıza imkan tanıyor.
Samsung Galaxy Note 9 pil performansı
Evet, geldik Note 9'un pil performansına. Bilindiği gibi Note 7, pil probleminden ötürü piyasadan çekilmiş ve Samsung'a büyük bir sıkıntı yaşatmıştı. Bu nedenle Samsung çareyi, Note 8'i hazırlarken özellikle pil süreci için katı kurallar getirmekte bulmuştu. Buna elbette Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy S9 ile S9+ da dahil oldu. Süreç oldukça başarılı geçmiş olacak ki, batarya konusunda artık bir problem yaşanmıyor. Bu noktadan hareketle Samsung, Galaxy Note 9 ile batarya kapasitesini arttırarak tam 4000 mAh seviyesine eriştirmiş durumda. Peki, telefon bu kapasiteyle nasıl bir performans sağlıyor?
Uyguladığımız Geekbench pil testinden 9 saat 57 dakika ile ayrılan Note 9, yoğun kullanım senaryosunda ise 11 saati görebildi. Bu anlamda Note 8'den aldığımız 9 saat 54 dakikalık sonuca göre iyi bir skor elde ettiğini söyleyebiliriz. Elbette 700 mAh'lik bir batarya artışını göz önüne alırsak, arada büyük fark yok gibi görünüyor doğrusu.
Telefonun yoğun kullanım performansını diğer amirallerle kıyaslarsak, G7 ThinQ 10 saat 32 dakikayı bulmuş, Huawei P20 Pro ise 11 saat 8 dakikayı görmüştü. Galaxy S9 Plus, 9 saat 33 dakika ve HTC U12 Plus ise 7 saat 38 dakika gibi bir sonuç almıştı. Bu anlamda yeni nesil telefonlar arasında Note 9, P20 Pro ve G7 ThinQ ile yan yana duruyor.
Şimdi gelelim günlük kullanıma... E-posta ile internet kontrolü, sosyal mesajlaşmalar, ara sıra oyun oynama, çok abartmamak koşuluyla fotoğraf ve video çektiğimiz günlük kullanımda ise, akşam yatağa gittiğinizde Note 9'un bataryasının yüzde 45 civarında kaldığını görüyorsunuz. Elbette bu kullanım senaryosu, uzun kullanım noktasında değişecektir. Bunun için Galaxy Note 9'a uygulayacağımız uzun kullanım senaryosunu beklemek gerekiyor.
Bir başka testimiz ise, her zaman uyguladığımız 90 dakikalık Full HD video testi oluyor. Bunda ise, ekran parlaklığı tamamen açık ve Wi-Fi'a bağlı olduğumuz senaryoda, Note9 90 dakikalık video oynatımı sonunda yalnızca yüzde 7'lik bir kayıp yaşadı. Bunu da rakiplerle kıyaslarsak, LG G7 ThinQ'nun yüzde 16, S9 Plus'ın yüzde 13, HTC U12 Plus'ın yüzde 23, iPhone X'un yüzde 10 ve Huawei P20 Pro'nun yüzde 5 sonuçları aldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda da Note 9, P20 Pro ile şu an bu açıdan zirvede yer alıyor. Bu ikilinin batarya kapasitelerinin eşit olduğunu da söylemekte fayda var.
Peki, Galaxy Note 9 ne kadar sürede şarj oluyor? Telefonun şarj işlemi oldukça hızlı. 4000 mAh kapasitesi, 1 saat 49 dakika içinde dolabiliyor. Şarj etme noktasında pil oranını her 15 dakikada bir kontrol ettik ve sonuç şöyle:
- 15 dakika: %17
- 30 dakika: %37
- 45 dakika: %52
- 60 dakika: %70
- 75 dakika: %83
- 90 dakika: %90
- 105 dakika: %98
- 1 saat 49 dakika: %100
Bu sonucu da kıyaslamadan geçmeyelim elbette. HTC U12+ 3 saat 17 dakikada tam kapasite şarj olurken, LG G7 ThinQ 2 saat 15 dakikada, Huawei P20 Pro 2 saat 6 dakikada ve Galaxy S9 Plus ise 2 saat 4 dakika içinde şarj olabiliyor. Bu arada Galaxy Note 8 de 1 saat 53 dakika içinde şarj olabiliyordu. Bu anlamda Note 9'un 4000 mAh gibi devasa bir bataryayı çok hızlı şarj ettiğinin altını çizmek gerekiyor.
Bu bölümü de kapatmadan son olarak Note 9'un hızlı şarj ve kablosuz şarj standartlarını desteklediğinin de altını çizelim ve şimdi kameralara geçelim.
Kamera
Evet, artık Note 9 incelememizin son ayağı olan kamera bölümündeyiz. Note 9, kamera konusunda Galaxy S9+'ın kameralarını devralıyor diyebiliriz. Bununla elbette Note 8'e göre yenilik sağlanmış oluyor.
Daha önce S9 Plus ile akıllı telefonlara ilk kez f/1.5 diyaframı getiren Samsung, bunu ayrıca çift diyafram teknolojisiyle de süslemişti. Şimdi bunu Note 9'a da getiriyor ve aynı avantajlardan faydalanmanızı sağlıyor. Loş ışık koşullarında daha fazla ışık çekebilmesi için f/1.5 diyafram, fotoğrafların yüksek pozlanmasını engellemek için de f/2.4 diyafram arasında geçiş yapabilen bu sistem, Note 9'da yer alıyor.
Arkada yer alan çift 12 MP'lik kameralardan biri 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Yani daha önce Note 8 ile gördüğümüz telefoto lens mevcut. Ayrıca her iki kamerada da OIS bulunuyor. Yine yapay zeka uygulamasını Note 9'da görüyoruz artık. Bununla sahneler iyileştiriliyor ve gerek beyaz dengesi gerek renk tonları otomatik olarak düzeltiliyor. 20 farklı konuyu tanıyabilen Note 9, bu sayede gün batımı, çiçek, yiyecek, hayvan, kapalı alan ve diğer koşulları anlık olarak düzenleyebiliyor.
Öte yandan telefona Flaw Detection özelliği de getiren Samsung, bu sayede özellikle selfie çekimlerinde, çekilen fotoğrafın bulanık veya ters ışık olması durumda sizi bilgilendiriyor. Yine mesela göz kırptıysanız, sizi uyarıyor.
Note 9'da video konusunda da yol kat edilmiş elbette. Video kayıtlarında OIS iyi iş çıkartırken, 60 karede 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. Öte yandan ağır çekim noktasında da 960 kare video kayıt imkanı yer alıyor. Tabii ki kamera arayüzünden yine hızlı çekim videolar kaydetmeniz de mümkün. Bu arada telefonun ağır çekim özelliğini nasıl kullanacağını öğrenmeniz önemli. Aksi halde yakalamayı beklediğiniz anı kaçırabilirsiniz.
Kamera arayüzünden bahsetmişken burada yine çok sayıda seçeneğin sunulduğunu söyleyelim. Profesyonel mod ve çeşitli efektler eklemekten tutun da, çift kameranın getirdiği nimetlerden biri olan Bokeh, yani alan derinlikli fotoğrafları da Canlı Odak ile çekebiliyor, sonrasında alan derinliğini dilediğiniz ölçüde ayarlayabiliyorsunuz.
Son olarak Samsung'un Galaxy S9+'la tanıştığımız AR Emoji'ye Note 9'da da yer verdiğini söyleyelim ve şimdi sizi Galaxy Note 9 ile çektiğimiz fotoğraflarla başbaşa bırakalım.
Samsung Galaxy Note 9 ile yaptığımız fotoğraf çekimlerini hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
SONUÇ
Evet, uzunca bir incelemenin ardından sonunda sonuç bölümüne ulaştık. Sonucu fazla uzatmaya gerek yok. Zira Note 9, pek çok yönüyle fazlasıyla başarılı bir telefon olmuş. Note 8'in üzerine koymaya devam ettiği açık; Galaxy S9+ üzerine ise küçük güncellemeler getirilmiş. Tabii ki S Pen'i bundan ayrı tutmak lazım; o Note özelinde. Zaten buna da kullanışlı yeni özellikler getirilmiş.
Telefonu özellikle ekranı, üst seviye performansı, kamera kabiliyetleri ve pil ömrüyle beğendiğimizi söyleyelim. Ayrıca HDMI kablosu yoluyla DeX genişleme kolaylığı sağlanmış olmasının da önemi bizce büyük.
Elbette her güzel şey gibi Note 9 da pahalı bir telefon. Fakat fiyat konusunda artık çok söylenecek söz kalmadı açıkçası. Yine de bir iPhone X kadar pahalı olmaması sevindirici. Android tarafındaysa en pahalı telefonlarından biri olduğu açık. Şu an satışta bulunan 128 GB'lık modeliyle 6499 TL'ye alınabilen Note 9, şu an ön siparişte olan 512 GB'lık modeliyle ise 7499 TL fiyatında. Bu anlamda kolay kolay herkes tarafından alınamayacağı bir gerçek.
Elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin.
CHIP Online Notu: %92
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
ARTILAR
+ Üst seviye performans
+ Harika 6.4 inç ekran
+ Büyük batarya ve depolama seçeneği
+ Yetenekli kameralar
+ Yeni S Pen özellikleri
+ IP68 ile su dayanıklılığı
+ Pil ömrü
+ DeX modu dock olmadan çalışır
+ Stereo hoparlörler
EKSİLER
- Pahalı
- S9+'a göre küçük güncellemeler
- HDR video kayıt özelliği yok
- Bixby gelişmeli
Kimler Galaxy Note 9 almalı?
Samsung Galaxy Note 9, S Pen nedeniyle niş kitleye hitap eden bir akıllı telefon. Ancak performans ve çevre özellikleri açısından yenilikçi ve başarılı bir akıllı telefon isteyenler Galaxy Note 9'u tercih edebilirler.
Galaxy Note 9 alternatifleri neler?
Eğer S Pen'i kullanmak istiyorsanız Samsung Galaxy Note 9'a alternatif olarak selef model Galaxy Note 8'i tercih edebilirsiniz. Veya güçlü bir akıllı telefon istiyorsanız o halde Galaxy S9+, Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ gibi başarılı ve Note 9'a göre daha uygun fiyatlı seçeneklerden birini değerlendirebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın