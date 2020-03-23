Samsung Galaxy S Serisi Kameralarında Kilometre Taşları Neler?

Samsung, 2020 yılında tanıttığı Galaxy S20 Serisi ile fotoğrafları ve videoları daha üst seviyeye taşıdı. Galaxy S20 Serisi'nin ezber bozan kamerası Galaxy S Serisi'nin yıllar boyunca getirdiği inovasyonları temel alıyor.
Peki, Samsung Galaxy S Serisi kameralarında dünden bugüne kilometre taşları neler?
İşte Galaxy S Serisi kameralarının devrim niteliğindeki inovasyonlarından oluşan kilometre taşları:
- Galaxy S: 2010 yılında çıkan bu telefon ilk Galaxy S Serisi akıllı telefon olup otomatik odaklanma, yüz tanıma, sarsılma önleme ve daha fazlasına sahip yenilikçi 5MP kamerasıyla devrimin ilk işaretini verdi.
- Galaxy S3: Samsung'un 2012 yılında çıkan bu akıllı telefonu Sıfır Gecikmeli Deklanşör Hızı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu telefon hareketli nesneleri gecikme olmadan anında yakalamasıyla yankı uyandırdı.
- Galaxy S4 Zoom: 2013 yılında çıkan Galaxy S4'te bu kez zoom teknolojisine odaklanıldı. Güçlü 10x optik zoom (24 -240mm) kamera lensine sahip bu telefon, akıllı telefon dünyasına büyük bir heyecan getirdi.
- Galaxy S5: Samsung 2014 yılında çıkardığı Galaxy S5 ile bu kez Gerçek Zamanlı Yüksek Dinamik Aralığı teknolojisiyle yeni bir çığır açtı. Galaxy S5 daha parlak ve canlı fotoğraflar çekmesiyle dikkatleri üzerine topladı.
- Galaxy S7: Tarihler 2016 yılını gösterdiğinde Samsung, Galaxy S7 ile Çift Piksel Otomatik Odaklama Sistemi'ni tanıttı. Kamerada bulunan çift fotodiyot sayesinde bu telefon daha fazla ışık yakalıyor, daha hızlı ve net odaklamayı mümkün kılıyordu.
- Galaxy S9: Samsung 2018 yılında kamerada çıtayı bir kez daha yükseltti ve Çift Diyafram Açıklığı teknolojisini Artık ortamdaki ışığa göre F1.5 ve F2.4 arasında otomatik geçiş sağlanabiliyordu.
- Galaxy S10: 2019 yılında Galaxy S10 ile Galaxy S Serisi'nin 10. yılını kutlayan Samsung, 10 yıllık bilgi birikimi ile bir kez daha devrim yaptı ve bu kez Süper Dengeli Çekim teknolojisini akıllı telefonlarının kamerasına kazandırdı. Bu teknoloji sayesinde daha az bulanık ve sarsıntıdan etkilenmeyen videoların çekilmesinin yolu da açılmış oldu.
- Galaxy S20 Serisi: Yıllar boyunca çalışmalarına hiç ara vermeden en inovatif teknolojileri adeta gelecekten günümüze getirerek tüketicilerin beğenisine sunan Samsung, 2020 yılında tanıttığı Galaxy S20 Serisi ile akıllı telefonların kamerasında sınır tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.
- Galaxy S Serisi'nde yeni bir çağı başlatan Samsung bu yeni döneme özel geliştirdiği, daha önce görülmemiş teknolojileri ile kameralarda anı yakalamanın çığır açan yöntemlerini ortaya koydu.
- Süper Yüksek Çözünürlüklü Görüntü Sensörleri, olağanüstü ayrıntılarla çok net fotoğraflar ve videolar çekmek üzere tasarlandı.
- 30x ve 100x Space Zoom özelliği, ne kadar uzak olursanız olun nesneleri yakalama imkânı sunuyor.
- Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliğiyle, tek bir tuşla aynı anda fotoğraf ve video çekilebiliyor.
- 8K Video, her ayrıntının önemli olduğu anları tümüyle yakalamanıza ve paylaşmanıza olanak sağlıyor.
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