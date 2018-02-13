Samsung Galaxy S9 Renk Seçenekleri
Samsung Galaxy S9'un şimdiye dek gördüğümüz tüm renk seçeneklerini sıraladık.
Yeni Samsung Galaxy S9'un renk seçenekleri kesin olarak 25 Şubat'ta MWC 2018 etkinliğinde duyurulacak. Ancak daha önce gördüğümüz sızıntılar ve ipuçları bu renklerden çoğunu etkinlikten önce öğrenmemizi sağladı. İşte şimdiye dek gördüğümüz tüm Galaxy S9 ve S9 Plus renk seçenekleri:
Midnight Black
Galaxy S9 ve S9 Plus telefonlarının ikisi de bu renk seçeneğine ilk günden sahip olacak. Klasik siyah renk cihazın kıvrımlarını biraz gizlese de en çok tercih edilen renk seçeneği olacağı kesin.
Arctic Silver
Buzul gümüş renk seçeneği ciddi ama beyaza yakın bir renk seçeneği arayanlar için mükemmel bir tercih.
Orchid Grey
Daha zengin bir gri seçeneği olan orkide grisi, daha koyu ve hafif mor tonu sayesinde buzul gümüş renginden kolayca ayrışıyor.
Lilac Purple
Yeni nesil Galaxy'ler, daha önce görülmemiş bir renk seçeneği ile karşımıza çıkabilir: leylak moru. Eğer orkide grisinin soluk olduğunu düşünüyorsanız, bu renk tam size göre olabilir.
Coral Blue
Mercan mavisi renk seçeneğinin, Galaxy S9 ve S9 Plus ile birlikte duyurulması bekleniyor, ancak tüm bölgelerde aynı anda erişilebilir olma olasılığı düşük.
Rose Pink
Samsung bu renk seçeneğini resmi olarak duyurmuştu, bu yüzden piyasaya sürülme tarihinde tüm bölgelerde erişilebilir olması bekleniyor.
Maple Gold
En çok dikkat çeken akçaağaç altın renk seçeneğinin maalesef çoğu bölgede erişlemez olması bekleniyor. Eğer bu renk seçeneği daha yaygın olsaydı büyük ihtimalle siyahtan sonra ikinci en popüler S9 renk varyasyonu olurdu.
MWC 2018'de daha önce görmediğimiz farklı renk seçeneklerinin duyurulma olasılığı var, bu yüzden etkinliği sabırsızlıkla bekliyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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