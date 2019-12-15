Samsung Galaxy Store, Koyu Mod ile Güncellendi

Samsung, kendi Android uygulama mağazası Galaxy Store'un koyu mod işlevini içeren yeni sürümünü yayınladı. Henüz belirli ülkelerde yayınlanan güncelleme, mağaza uygulamasını siyah arka plan ile kullanmanıza izin veriyor.
Samsung uygulamalarının çoğu, koyu mod işlevine bir süredir sahipler. Galaxy telefon sahipleri, Galaxy Store'un yeni sürümüne geçmek için uygulamanın ayarlarındaki "About Galaxy Store" bölümüne göz atabilirler. Bu yöntem işe yaramazsa, APK dosyasını Sammobile üzerinden indirebilirsiniz.
Android'de uygulama mağazası olarak neredeyse herkes, Google Play Store'u kullanıyor ancak Samsung'un mağazasında Fortnite, Theme Park, Good Lock gibi bazı ekstra uygulama ve oyunlara rastlamanız mümkün.
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