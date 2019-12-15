Samsung Galaxy Store, Koyu Mod ile Güncellendi

Şu sıralar her yere sıçrayan koyu mod modası, Samsung'un uygulama mağazasını da es geçmedi!

Galaxy Store, Koyu Mod ile Güncellendi
Görsel: Sammobile

Samsung, kendi Android uygulama mağazası Galaxy Store'un koyu mod işlevini içeren yeni sürümünü yayınladı. Henüz belirli ülkelerde yayınlanan güncelleme, mağaza uygulamasını siyah arka plan ile kullanmanıza izin veriyor.

Galaxy Store'un karartılmış haliGörsel: Sammobile

Samsung uygulamalarının çoğu, koyu mod işlevine bir süredir sahipler. Galaxy telefon sahipleri, Galaxy Store'un yeni sürümüne geçmek için uygulamanın ayarlarındaki "About Galaxy Store" bölümüne göz atabilirler. Bu yöntem işe yaramazsa, APK dosyasını Sammobile üzerinden indirebilirsiniz.

Android'de uygulama mağazası olarak neredeyse herkes, Google Play Store'u kullanıyor ancak Samsung'un mağazasında Fortnite, Theme Park, Good Lock gibi bazı ekstra uygulama ve oyunlara rastlamanız mümkün.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Ünlü e-ticaret devi Türkiye'de!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
SSD'lerden 4 Kat Daha Hızlı SSD!
İşte LG Gram Bilgisayar Serisi ve Özellikleri
Galaxy Fold, Samsung'un Yüzünü Güldürdü!
Netflix'ten LINE Sürprizi
AMD Radeon Adrenalin 2020 Edition İndirilebilir!

 

 