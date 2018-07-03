Samsung, Galaxy X Üretiminin İlk Adımını Atıyor

Ve Samsung, çok konuşulan katlanabilir akıllı telefonu Galaxy X'in üretimi için ilk adımı atıyor. Ancak Galaxy X, beklediğimiz gibi olmayabilir.

Samsung, Galaxy X üretiminin ilk adımını atıyor

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