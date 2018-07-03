Samsung, Galaxy X Üretiminin İlk Adımını Atıyor
Ve Samsung, çok konuşulan katlanabilir akıllı telefonu Galaxy X'in üretimi için ilk adımı atıyor. Ancak Galaxy X, beklediğimiz gibi olmayabilir.
Samsung'un hakkında uzunca bir süredir konuşulan ve katlanabilir olacağı söylenen Galaxy X akıllı telefonu, bir kez daha adından söz ettirdi. Ortaya çıkan son raporlar, Güney Koreli şirketin Galaxy X'i önümüzdeki yıl Mobil Dünya Kongresi'ne yetiştirebileceğini iddia ediyor. Öyle ki Samsung, bu yaz Galaxy X için katlanabilir OLED panellerini üretmeye başlayacak gibi görünüyor.
Raporda ayrıca Galaxy X'in ekranının katlandığında, her iki tarafın tam olarak birbirini örtmeyeceği, ekranın üçte iki oranında katlanacağı da geçiyor. Her ne kadar ortaya ilk çıkan patentler telefonun ekranının tam ortadan katlandığını ortaya koysa da, yeni gelen bu habere göre telefonun bir kısmı açık kalacak. Samsung'un bu alanı, pil yüzdesi, bildirimler, saat ve diğer içerikler için bir bar şeklinde kullanıcıya sunacağı düşünülüyor. Böylece kullanıcı, en basitinden bildirim geldiğinde telefonun kapağını açmak zorunda kalmayacak.
Samsung'un yaz boyunca Güney Kore'de OLED ekran için bir pilot üretim hattı inşa edeceğinin de bildirildiği raporda, pilot hattında ilk olarak 100 bin adetlik bir üretimin yapılacağı öngörülüyor. Samsung'un katlanabilir OLED panel hakkında önümüzdeki yılki hedefi ise tam 1 milyon.
Samsung'un katlanabilir Galaxy X hamlesi oldukça ilginç olacak gibi görünüyor. Bakalım Güney Koreli şirket ortaya nasıl bir model çıkartacak. Bizler de en az sizin kadar merakla bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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