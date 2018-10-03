Samsung Kablosuz DeX Bağlantısı İçin Çalışıyor
Samsung, bayrak gemisi akıllı telefonlarını masaüstü bilgisayar olarak kullanmanıza olanak tanıyan DeX'e beklenen özelliği getirebilir!
Galaxy S8 ve DeX Station birlikte piyasaya sürülmüştü. O zamandan beri Samsung bu bağlantı deneyimini basitleştirmeye çalıştı. Örneğin DeX Pad ile kullanıcılar telefonlarını trackpad olarak kullanabildiler.
Ancak, Microsoft'un Continuum'unu kullanmış olanlar, DeX'e çok benzer şekilde çalışan özelliğin kablosuz bir bağlantı ile başarıyla çalıştığını hatırlayacaktır. Samsung'un geçtiğimiz iki yıldaki çabalarına rağmen, DeX hala bu yeteneğe sahip değil, ancak bu yakında değişeceğe benziyor.
PiunikaWeb'in haberine göre, Samsung forumlarının bir üyesi akıllı telefon üreticisine DeX'e kablosuz iletişim özelliği gelip gelmeyeceği hakkında bir soru sordu. Bu hafta başlarında bir şirket çalışanı soruyu cevapladı. Bu özelliğin etkin olmasını bekleyebileceğimiz net bir tarih olmasa da, Samsung'un kablosuz DeX'i etkinleştirmek için aktif olarak çalıştığı belirtiliyor.
Bir cep telefonunu bilgisayar olarak kullanma kavramı kesinlikle ilginç görünmekle birlikte, geleceğin gerçeği de olabilir. Ne Microsoft'un ne de Samsung'un uygulaması günümüz pazarında muazzam derecede başarılı olmadı. Bunun baş sebebi olarak masaüstünün sunduğu imkanlarla eşleşemez olmaları sayılabilir. Bu nedenle henüz müşterileri büyük sayılarda ikna edemese de bu teknolojinin ileride popülerlik kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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