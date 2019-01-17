Samsung, Katlanabilir Telefonunda Geleceği Görüyor
Samsung, akıllı telefon pazarını yenileyecek bir sonraki aşama olarak "katlanabilir telefonunu" görüyor!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu artık iyiden iyiye yaklaşmış durumda. Cihazın kasım ayında SDC 2018'de Infinity Flex ekranıyla sergilendikten sonra artık gösterilmesine çok yakın olduğunu biliyoruz. Hatta öyle ki, Samsung katlanabilir telefonunu 20 Şubat'ta Galaxy S10 ile birlikte gösterebilir.
Samsung, katlanabilir telefonu için çok umutlu. Zira küresel pazarda yavaşlamaya başlayan akıllı telefon satışlarına, bu yeni cihazların yeni bir soluk olacağını düşünen Güney Koreli şirket, geleceği de bu tür cihazlarda görüyor. Samsung Mobil Bölüm Görsel Ar-Ge Ekibi Başkanı Hark-sang Kim'e göre, 5G, AI ve AR gibi teknolojilerle akıllı telefon deneyimini geliştirmek için daha büyük ekranlara ihtiyaç var. Ancak akıllı telefonlar, boyutları itibariyle kullanılabilir ölçüde form faktörlerin şu an limitinde. O nedenle akıllı telefonlarda katlanabilir ekranlara ihtiyaç var ve Samsung da bunun önünü açmak istiyor.
Her ne kadar Samsung bu konuda uzunca bir zamandır uğraş verse de, geçtiğimiz CES 2019'da Royale adında bir şirket, katlanabilir ilk gerçek telefonu tanıtmıştı. FlexPai adındaki bu cihaz açık iken bir tablet boyutunda, kapalıyken de kalınca bir cüzdan şeklinde telefon işlevi görüyordu. Açıkçası her ne kadar bir ilk olsa da, kullanım anlamında pek etkili olacağını düşünmediğimiz FlexPai'den umarız daha iyi bir cihaz ile karşılaşırız Samsung tarafında. Zira Samsung'un bu cihazı uzunca bir süredir gündemde.
Samsung, katlanabilir form inovasyonu fazlasıyla ciddiye alması ise sevindirici. CES 2011'den bu yana esnek ekranlar üzerinde çalışan Güney Koreli şirket, yeni telefonunda doğal ve dayanıklı katlama formu üzerinde duruyor. Buna uygun olarak özel bir arayüz de geliştiren Samsung, batarya , kamera ve soğutma sistemi gibi önemli bileşenlerin de yerlerini yeniden şekillendirmek durumunda kaldı pek tabii. Tüm bu uğraşların sonucunda karşımıza nasıl bir cihaz çıkacağını açıkçası biz de çok merak ediyoruz. Bakalım, bu telefonu 20 Şubat'ta görme ihtimalimiz var. Bekliyoruz.
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