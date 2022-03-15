Samsung'dan Sürpriz Marka Tescili: Fashion Film...

Fashion Film adında yeni bir marka tescilinde bulunan Samsung, bu hamlesiyle moda dünyasına bir sağlam adım daha atacak gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan Sürpriz Marka Tescili: Fashion Film...

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