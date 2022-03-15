Samsung'dan Sürpriz Marka Tescili: Fashion Film...

Samsung, Birleşik Krallık'ta yaptığı yeni bir ticari marka başvurusu, şirketin hizmetleri, telefonları ve aksesuarları için modaya uygun görünümler üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor. Fashion Film adında yeni bir marka tescilinde bulunan Samsung'un, böylece sırf bu alana özgü akıllı telefon ve çevresel aksesuarlar üzerinde çalışabileceği düşünülüyor.
Samsung, aslında bunun ilk adımlarını daha önce de atmıştı. Özellikle son dönemde teknoloji basını ile olan ilişkilerini azaltan ve buna karşılık influencer tarafı ile çalışmalarına hız kazandıran Samsung, böylece bir anlamda yolunu da seçmiş oldu.
Benzer bir diğer hamle de ürün bazında gerçekleşti. Katlanabilir akıllı telefonları ile ikonik tasarımlara imza atan şirket, öte yandan özelleştirme seçenekleri ile de modaya bir adım yaklaşmıştı. Hatırlarsanız daha önce Galaxy Z Flip 3 için Bespoke Edition'ı sunmuş ve telefonlarının modaya uygun lüks versiyonları için farklı markalarla da iş birliği yoluna gitmişti.
Elbette Samsung'un aldığı yeni isim, gerçekten de bunu yapacağının net bir göstergesi değil. Zira şirketin bugüne kadar aldığı markalar çok sayıda, ancak hepsini hayata geçirmedi.
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