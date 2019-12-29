Samsung, Tahtını Alphabet'e Kaybetti

Samsung Electronics, bir süredir lideri konumunda olduğu Avrupa Birliği Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Skor Tablosu'nda artık lider değil. Son raporlara göre Samsung Electronics, 2018 yılının ardından bu sene yerini Alphabet'e bıraktı.
Ancak bu Samsung'un küçüldüğü anlamına gelmiyor. Hatta rakamlara göre Samsung Electronics, Ar-Ge için geçtiğimiz yıldan daha fazla yatırımda bulunmuş. 2019'da yüzde 10 daha fazla Ar-Ge yatırımında bulunan Samsung'un vites yükseltmesine rağmen yine de zirvede tutunamamasının sebebi ise Alphabet.
Alphabet, 2019 yılı içinde Ar-Ge için 18.3 milyar dolarlık yatırımla geçtiğimiz seneye göre yüzde 37 oranında daha fazla para dökerek skor tablosunda tepeye yerleşiyor. Öte yandan Ar-Ge konusunda Güney Kore'nin en büyüğü halen Samsung.
Avrupa Birliği Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Skor Tablosu'nda tepede yer alan diğer şirketler ise şöyle: Volkswagen, Apple, Huawei, Microsoft ve Intel.
Samsung'un 2014 yılından bu yana ilk 5'te yer aldığı listede LG, 57'inci sırada bulunurken, Hyundai ise 63'üncü sıraya yerleşiyor.
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