Samsung, Telefonlarını Eski Android'le Satmayı Durdurdu

Android güncellemeleri konusunda bir miktar hızlanan Samsung'un yeni telefonları, önemli bir şey daha yaptı: Son haftalarda çıkan Galaxy A51, A71 ve A01'in tamamı, Android'in son sürümü olan Android 10 ile geliyor.
Samsung'un tanıtacağı diğer telefonların da Android 10 ile geleceği biliniyor. Firma şimdiye kadar Android'in son sürümünü amiral gemilerine saklıyordu. Koreli teknoloji devinin Android'in son sürümünü kullanmak için neden 2019'u beklediği ise bilinmiyor, ancak bununla ilgili bir tahmin, Android 10'un çok büyük bir güncelleme olmaması.
Yeni Galaxy'leri Android 10 ile satışa sunmak, Samsung için kolay bir olabileceği gibi bu istek, Google'dan gelmiş olabilir. Diğer üreticilerin de telefonlarını Android 10 ile satışa sunduğuna bakarsak, bu durum Google'ın getirdiği bir şart olabilir. Sebebi ne olursa olsun, Samsung'un yeni telefonları eski yazılımlarla piyasaya sürmemesi sevindirici.
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