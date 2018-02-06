Samsung varisine şartlı tahliye kararı...
Geçtiğimiz yıl tutuklanan Samsung varisi için şartlı tahliye kararı alındı!
Güney Kore'nin en büyük firmasının varisi, alınan mahkeme kararı ardından uzun bir hapis süresinden kurtulmuş gibi gözüküyor. Samsung yardımcı başkanı Jay Y. Lee'nin kamu görevlilerine rüşvet vermekten suçlu bulunarak beş yıl hapis cezası almıştı. Yaklaşık bir yıl sonra şimdi ise, önümüzdeki dört yıl için mahkemeden şartlı tahliye kararı çıkmış durumda.
Lee, şu anda davasını bekleyen Güney Kore Başkanı Park Geun-Hye'nin görevden alınması ile sonuçlanan yolsuzluk skandalı dahilinde tutuklanmıştı. Lee, kendi işine yarayan konularda Park'ın kararını etkilemek için varlığını kullanmakla suçlanmıştı ve bunların arasında iki Samsung ünitesinin birleşmesi de yer alıyordu.
Lee'nin davasında davacıların istemi, hiçbir işletmenin kanunun üzerinde olmadığını göstermek için Lee'ye 12 yıl hapis cezası verilmesiydi. Lee'nin erken tahliyesinin, bu durumun gerçekliğine şüphe düşürebilir...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın