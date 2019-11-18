Samsung ve LG Telefonlarda Qualcomm Tehlikesi

Dünyanın en popüler akıllı telefonlarına imza atan dev Güney Koreli şirketlerden Samsung ve LG için siber saldırı çanları çalıyor. Güvenlik araştırmacıları Samsung ve LG telefonları için güvenlik açıkları tespit ettiler. Açığın odağında ise, Qualcomm bulunuyor.
Check Point güvenlik uzmanlarının, Qualcomm yonga setlerindeki yeni güvenlik açıklarını ortaya çıkarmasından sonra bazı LG ve Samsung telefonların siber saldırılar için risk altında olduğu ortaya çıktı.
Samsung, LG ve hatta Motorola gibi en iyi akıllı telefon modellerine sahip şirketler hassas bilgileri işlemcinin içinde güvenli bir alanda depolamak için Qualcomm'un kullandığı ARM TrustZone teknolojisine dayanan Trusted Execution Environment (TEE) uygulamasını kullanıyor. Android işletim sistemiyle aynı anda çalışan ve yalnızca kullanıcının yüklediğ, güvenli uygulamalardan hassas bilgilere kadar pek çok veriyi barındıran bu alana erişim ise mümkün. Check Point güvenlik uzmanları yaptıkları denemelerle bu alana girmeyi ve içerideki hassas verilere ulaşmayı başarmışlar.
Konunun ortaya çıkmasından hemen sonra Samsung ve LG kolları sıvayarak güvenlik açıklarını bir yama ile kapatmış. Motorola ise üzerine çalıştığını duyurmuş durumda. Ancak açığın uzmanlarca ortaya çıkartılmadan önce siber korsanlar tarafından suistimal edilip edilmediği şimdilik bilinmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın