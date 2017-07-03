Samsung Yedi Yıldan Sonra İlk Defa İş Gücü Kesiyor
Samsung, yedi seneden sonra ilk defa böyle büyük çaplı bir işten çıkarmaya imza atacak!
En güncel verilere göre Samsung yedi yıldan sonra ilk defa iş gücünde kesintiye gidiyor, bunun da Çin'de gerçekleştirilen yeniden yapılanma çabalarının sonucu olduğu söyleniyor. Dünya'nın en büyük elektronik markasının çalışan sayısı 2015'da 325,677'den %5.2 düşerek 2016'da 308,745'e indi.
Samsung'un Güney Kore'de çalışan personel sayısı %3.8 düşerek 93,204'e indi, yurt dışı çalışanların sayısı ise %5.8 düşerek 215,541'e indi. İlginç şekilde, Samsung'un Çin personel sayısı %17.5 gibi büyük bir oran kaybederek 37,070'a inerken, Kuzey ve Güney Amerika personel sayısı %8.5 artaraı 25,988'e yükseldi.
Şirketin resmi temsilcilerine göre, Samsung'un Kore'de iş gücü kesintisine gitmesinin sebebi HP ile baskı ve yazıcı satışları oldu. Şirket ayrıca Çin ve diğer Asya ülkelerinde de yeniden yapılanma çalışmaları sebebiyle deniz aşırı iş gücü kesintileri yaşadı.
Samsung'un kadın personel sayısı ise geçen yıla yıkasla %2 düşerek %44'e indi, ancak kadın yönetici ve müdürlerin sayısı %12.4 artarak %4.5'e yükseldi, geçen yıl sırasıyla bu oranlar %12.7 ve %6.3'tü. Raporlara göre Samsung dünya çapında 2,468 kooperatif iş ortaklığı yürütüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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