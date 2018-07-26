Samsung, Yeni "Kırılmaz" OLED Ekranını Duyurdu

Samsung, kırılmadığını iddia ettiği yeni OLED telefon ekranını duyurdu!

Samsung, Yeni "Kırılmaz" OLED Ekranını Duyurdu

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