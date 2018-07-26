Samsung, Yeni "Kırılmaz" OLED Ekranını Duyurdu
Samsung, kırılmadığını iddia ettiği yeni OLED telefon ekranını duyurdu!
Telefonun bir anda elimizden kayıp gitmesi ve yere düşmesi, korkunç olduğu kadar ekranın kırılması halinde maliyetli bir onarımla sonuçlanabiliyor. Samsung, bu kabusu ortadan kaldıracak "kırılmaz" bir OLED ekran geliştiriyor.
Firma, kırılmaz olduğunu iddia ettiği esnek OLED ekran panelinin ruhsatını aldığını duyurdu. ABD Çalışma Bakanlığı'nın İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi'ne bağlı resmi test şirketi Underwriters Laboratories (UL) tarafından onaylanan ekran, gerçek hayatta çeşitli dayanıklılık testlerine tabi tutuldu. Kırılmayan bir karışımdan üretilen yeni ekran, geleneksel camın yerine güçlendirilmiş bir plastik pencere yerleştiriyor. UL'ye göre cam, 1,2 metreden 26 kez bırakılmaya dayandı ve bu testlerden tamamen çiziksiz olarak çıktı. Daha sonraki testlerde cam, 1,8 metreden atıldı ve hasarsız olarak çalışmaya devam ettiği gözlendi.
Samsung Display'in iletişim takımından genel yönetmen Hojung Kim, "zenginleştirilmiş plastik pencere, sadece kırılmaz özelliklerinden dolayı değil, aynı zamanda cama çok benzeyen hafifliği, geçirgenliği ve sertliği nedeniyle de taşınabilir elektronik cihazlar için uygun," diyor.
Yeni cam panellerin 71 derece ve -32 derece gibi aşırı uçtaki sıcaklıklara da dayandığı, bu koşullara maruz kalmasına rağmen normal olarak çalışmaya devam ettiği gözlendi.
Ekranların piyasaya ne zaman ulaşacağı henüz belli değil. Galaxy Note 9 önümüzdeki ay tanıtılacağından camı muhtemelen Note 9'da görmeyeceğiz. Ancak Samsung, gelecek seneki Galaxy S10 için özel bir ekran geliştirmek istiyor olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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