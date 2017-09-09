Samsung'dan Hata Bulanlara Ufak Bir Servet!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, telefon, tablet ve uygulamalarında hata bulanlara ufak bir servet dağıtacak!

Samsung'dan Hata Bulanlara Ufak Bir Servet!

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