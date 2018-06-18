Samsung'un İptal Edilen Telefonu Göründü
Samsung'un bir süre önce üzerinde çalıştığı ancak üretmekten vazgeçtiği "katlanan telefonun" görüntüleri, ortaya çıktı!
Telefon üreticileri, ekranı katlanabilen bir telefon üretme planlarından senelerdir bahsediyorlar. OLED teknolojisi bu tür ekranlara izin verse de, henüz satın alabileceğimiz düzeye ulaşan bir telefon ise henüz yok.
Samsung, ekranı katlanabilen bir telefon üretmeye muhtemelen en yakın firmalardan bir tanesi. Yeni ortaya çıkan görüntüler ise katlanabilen, iki ekranlı bir Samsung telefonu gözler önüne serdi. Tasarım size yabancı gelmeyebilir çünkü geçen senenin sonunda çıkan ZTE Axon M, çok benzer bir fikre sahipti. Samsung'un alıştığımız tasarımını koruyan cihaz, iki ekranı bir menteşeyle birleştiriyor. Telefonun çok şık ve ince göründüğünü söylemek zor; bu yüzden Samsung'un telefonu neden piyasaya sürmediğini anlayabiliyoruz.
SM-G929F model adına sahip olan bu telefon, Samsung tarafından Project V olarak anılıyordu. Cihazın 2015 veya 2016 yılında üretildiğine inanılıyor. Tahmin ettiğiniz üzere bu cihaz, piyasaya sürülmeyecek. Neyse ki gerçekten katlanabilen bir telefon, gerçekten yolda. Samsung'un katlanabilen telefonunun 2019'da piyasaya sürülebileceği, bununla birlikte 2.000 dolar gibi yüksek bir fiyatla gelebileceği söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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