Şarkı Sözü Nasıl Bulunur? Tabii ki Bu 6 Siteyi Ziyaret Ederek...

Özellikle radyoda şarkı dinlerken yeni bir şarkı duyduğunuzda ve adını öğrenmek istediğinizde, çaresizce programcının anonsunu beklersiniz. Bugün müzik akışı hizmetleri sayesinde bu sorun neredeyse ortadan kalktı ancak radyo dinleyenler, zaman zaman çalan şarkının adını ve sözlerini merak edebiliyorlar.
Adını bilmediğiniz bir şarkının hangisi olduğunu bulmak için yapmanız gereken, şarkıdan bir bölümü aklınızda tutup, bu bölümü internette aratmak. Aşağıda aradığınız şarkıyı bulmanıza yardımcı olabilecek birkaç siteyi sıraladık.
1. Lyrics
Lyrics'in giriş sayfası, sizi popüler sanatçılarla ve şarkı sözleriyle karşılıyor. Ekranın en üstündeki arama çubuğu, şarkı sözleriyle, şarkını adıyla veya sanatçının adıyla arama yapmanıza izin veriyor. Arama yaparken otomatik tamamlama devreye giriyor ve doğrudan şarkıya veya sanatçı sayfasına gitmenize izin veriyor.
2. MetroLyrics
MetroLyrics'i açtığınızda müzik dünyasındaki en son haberleri ve en yeni şarkıları görüyorsunuz. Üst menü çubuğu, en çok bakılan 100 şarkı sözüne ulaşmanızı sağlıyor.
MetroLyrics'in arama çubuğunun mükemmel olduğu söylenemez. Şarkı adını arattığınızda karşınıza alakasız Google sonuçları çıkabiliyor. Bunun yerine, pek kullanışlı olmasa da, üst çubuktaki Artists'e tıklayarak sanatçılara alfabetik sırayla bakabilirsiniz.
3. LyricsMode
Giriş sayfasında en çok araştırılan şarkı sözlerini listeleyen LyricsMode, en popüler şarkı sözlerini farklı dillerde görüntüleyebiliyor. En iyisi, LyricsMode'un arama işlevinin isabetli olması ve siz isabetsiz sonuçlara boğmaması. Arama yaparken sanatçı adı, şarkı veya albüm arasında seçim yapabiliyor veya harfe göre aratabiliyorsunuz.
LyricsMode, topluluğun şarkı sözlerindeki hataları düzeltmesine, belirli sözlerin anlamlarını yazmalarına izin veriyor. Vurgulu şarkı sözüne tıklayarak bu mısraın bir yorumlamasını görebiliyorsunuz. Yorumlar her zaman çok isabetli olmayabilir, ancak bazıları aydınlatıcı olabiliyor.
4. AZLyrics
AZLyrics, listemizdeki en basit şarkı sözü sitesi. Ancak bunun olumsuz bir şey olduğunu söylemiyoruz. 2000'lerden beri en iyi şarkı sözü sitelerinden biri olan AZLyrics, güncelliğini koruyor. Ana sayfada sizi en çok dinlenen şarkıların sözleriyle karşılayan sitenin bir arama işlevi bulunuyor. AZLyrics'in reklamları, dikkatinizi dağıtmayacak biçimde her sayfanın en üstünde ve en altında yer alıyor.
5. Genius
En iyi şarkı sözü sitelerinden biri olan Genius, şarkıyı dinlerken sözlerde tam olarak nerede olduğunuzu gösteriyor. Ancak tüm şarkıyı dinlemek için Apple Music ile oturum açmanız gerekiyor.
Genius ile arama yaptığınızda sonuçlar, sanatçıya, albüme, şarkıya ve şarkı sözlerine göre kategorilendiriliyor. Aramanızla ilgili makaleleri ve videoları da sonuçlar arasında görebiliyorsunuz.
6. Musixmatch
Şarkıların çevirisini arıyorsanız, Musixmatch tam size göre. Musixmatch'ta birçok şarkının Türkçe çevirisini, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Korece çevirilerini ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Çevirilerin yanında Musixmatch'ın şarkı kitaplığının oldukça zengin olduğunu söyleyelim.
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