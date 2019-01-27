Shazam Rolündeki Zachary Levi, Thor'u Hedef Aldı!
Hem Marvel Comics, hem de DC filmlerinde yer alan ünlü oyuncudan çarpıcı açıklamalar geldi!
- Barış Terun
Chuck dizisiyle gönüllerde taht kuran Zachary Levi, Thor: Dark World ve Thor: Ragnorak filmlerinde Fandral rolünü üstlenmişti. Çizgi roman tutkunları için Fandral önemli bir karakter: Asgard'ın "Üç Efsanevi Savaşçısı" arasında yer alan Fandral, Thor: Ragnorak filminde, Hela'nın elinde can verdi.
Zachary Levi, bunun son derece yerinde olduğunu düşünürken; Marvel Comics'in Thor serisine göndermede bulunmayı da ihmal etmiyor. Yıl içerisinde gösterime girecek Shazam! filminin başrolünü üstlenen Zachary Levi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Marvel-Disney ortaklığı bana teklifte bulunduğunda Warrior Three'nin büyük potansiyeli olduğunu düşünmüştüm. Üç savaşçı da; çok eğlenceli ve yetenekli karakterlerdi. İlk filmde Fandral rolünü Josh Dallas üstlenmişti. İkinci ve üçüncü filmde rol bana aitti ve Warrior Three'nin gelişeceğini varsaymıştım. Bu düşüncem boşa çıktı ve efsanevi kahramanlar, figüranlığın önüne geçemediler. Büyük bir hayak kırıklığı... Son filmde, karakterimin ölmesini ve Marvel evreninden ayrılmasını umdum. Umudum gerçek oldu." ifadelerini kullandı.
Eğer Fandral karakterinin ölümü Avengers: Infinity War'un başlangıcında vuku bulsaydı, Zachary Levi, Shazam rolünü üstlenemeyecekti. Kısacası DC ve Marvel Comics arasındaki dengeler bir kez daha değişti.
Shazam!; 5 Nisan 2019 tarihinde, dünya çapında gösterime girecek. Yapımda Levi'nin yanı sıra Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Asher Angel ve Grace Fulton gibi popüler isimler de yer alacak.
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