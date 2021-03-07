SİHA'dan bugüne kadarki en uzun menzilli atış yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan-2021 Tatbikatı sırasında bir rekora imza atıldığını duyurdu.

SİHA'dan en uzun menzilli atış

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA'dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz'deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu.

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