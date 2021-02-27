Sıradaki Dragon Age Oyununda Çok Oyunculu Mod Olmayacak!

Electronic Arts, sıradaki Dragon Age oyununun çok oyunculu kısmından vazgeçilerek, sadece tek oyuncu modu ile sunulmasına karar verdi.

  • Levent Öztürk
Dragon Age'in çok oyunculu kısmından vazgeçildi

Yeni bir habere göre Dragon Age evreninin bir sonraki üyesi, yayımcı Electronic Arts'ın oyun gelişimini sadece tek oyunculu yöne çevirmesi ile beraber çok oyunculu seçenek olmadan satışa sunulacak. Bu haber, projenin gelişimine yakın olan kişilerle konuşan Bloomberg'ten Jason Schreier tarafından, geçtiğimiz gün yayınlandı.

2018 yılında duyurulan ve halen adı bilinmeyen yeni Dragon Age oyunu, görünene göre büyük bir çok oyunculu kısım ile geliştirilmekteydi ve uzun süreli hizmet geliri sağlaması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda çok oyunculu kısım projeden tamamen kaldırıldı ve görünene göre BioWare yönetiminin bunun için yoğun çaba göstermesi gerekiyordu.

EA'in fikrindeki değişimin sebebi olarak ise Respawn Entertainment'ın tek oyunculu oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order'ın yayımcının satış beklentilerini aşması ve BioWare'in çok oyuncu odaklı aksiyon RPG'si Anthem'in başarısızlığı belirtiliyor. Ayrıca haberde belirtildiği üzere, geçtiğimiz gün iptal edilen Anthem'in yenilenmesi üzerine çalışan yaklaşık 30 kişi artık Dragon Age oyununa aktarıldı.

Schreier'in söylediğine göre bu Dragon Age oyununun geliştirilmesine 2015 yılında başlandı ancak oyun, şu anda iptal edilmiş olan çok oyunculu kısımların eklenmesi için 2017'de tekrar başlatıldı. Söylenilene göre Mike Laidlaw'un 2017 yılında stüdyodan ayrılma sebebi de bu karardı.

Yeni Dragon Age oyununun ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil ancak eğer bu haber doğruysa, RPG türünün hayranlarının çok fazla beklemesi gerekmeyebilir. Ayrıca BioWare, yeni bir Mass Effect oyunu üzerinde de çalışıyor.

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