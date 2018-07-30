Slack'ten önemli satın alma!
Çalışanların sohbet uygulaması Slack, Microsoft Teams'e karşı yeni satın alımlar yaptı.
Microsoft, Teams (Takımlar) adlı işbirliği platformunu desteklemeye devam ederken ve bu ayın başında hizmetin ücretsiz (freemium) bir sürümünü yayınlamışken, Slack de, HipChat ve Stead'i Atlassian'dan satın alarak rekabeti alevlendirdi. Satın alım, her iki sohbet servislerinin fikri mülkiyet haklarını kapsıyor.
Atlassian satın alma sürecinin bir parçası olarak, sohbet servislerini durdurmayı ve kullanıcıları Slack'in kendi platformuna geçirmeyi planlıyor. Slack ve Atlassian aynı zamanda gelecekte kendi ürünlerini yeni özelliklerle bir araya getirmek için çalışıyor. Örneğin, her iki şirket de Jira Server ve Cloud, Trello ve Bitbucket için Slack entegrasyonlarına yeni özellikler eklemeyi planlıyor. Ortaklık kapsamında, Atlassian da Slack'e bir sermaye yatırımı yapmış durumda.
Ayrıca Verge'in belirttiğine , Slack'in HipChat ve Stride'nin devralınması için ödemesini önümüzdeki üç yıl içinde tamamlayacak. HipChat kullanıcılarının sorunsuzca Slack'e geçmelerine yardımcı olmak için Atlassian, veri taşıma işlemini başlatmak için bir geçiş merkezi kurmuş durumda. Ayrıca Slack, Stride kullanıcılarının verilerini de yakın bir gelecekte kendi platformuna aktarmalarına yardımcı olma sözü verdi. Slack'in bu alanda Microsoft'un potansiyel tehdidini ortadan kaldırıp kaldıramayacağını ise zaman gösterecek...
Levent Öztürk
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