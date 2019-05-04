Sonic Filminin İlk Fragmanı Tepki Aldı!

Dünyaca ünlü oyun karakteri Sonic'e ait filmin ilk fragmanı yayınlandı. Ne var ki sinema eleştirmenleri, fragmanı adeta topa tuttu...

  • Barış Terun
Sonic Filminin İlk Fragmanı Tepki Aldı!

Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic), oyun dünyasının en popüler karakterlerinden biri. Buna ek olarak Sonic the Hedgehog, sayısız animasyon eserine ve bir o kadar da çizgi romana konu oldu. Böylece popüler-kurgusal evrenin en çarpıcı karakterlerinden biri olmayı başardı. Animasyon serileri ciddi izlenme oranlarına erişirken, çizgi roman eserleri de büyük satış rakamlarına ulaştı.

Sonic'in kanlı canlı filmi 8 Kasım 2019'da gösterime girecek. Yapımda uzun süredir beyaz perdede görülmeyen Jim Carrey, Sonic'in büyük düşmanı Doktor Robotnik (Daha çok bilinen ismiyle Dr. Eggman) rolünü üstleniyor. Jim Carrey'e; Sonic'i seslendiren Ben Schwartz (Kendisini Park and Recretion'dan tanıyoruz) ve Superman, X-Men ve Westworld'den tanıdığımız James Marsden eşlik ediyor. Sonic: The Hedgehog filminin yapımcılıklarını ise Hızlı ve Öfkeli serisinden tanıdığımız Neal H. Moritz, Takeshi Ito, Toru Nakahara, Mie Onishi gibi isimler üstleniyor. Eserin yönetmenlik koltuğunda ise Jeff Howler oturuyor.

90 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip Sonic: The Hedgehog'un ilk fragmanı yayınlandı. Ne var ki söz konusu fragman, pek çok eleştirmen tarafından yerden yere vuruldu. Sonic'in tasarımı, karakterin hayranlarını şaşırttı. Karşımızda, animasyonlardakine benzemeyen bir Sonic duruyor. Görsel efektlerin de pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Otoriteler, ikinci bir Super Mario faciası (1993'de sinemaya uyarlanan Super Mario, "her açıdan" tarihin en başarısız filmlerinden biri olmuştu) yaşamaktan korkuyor. Detective Pikachu ile karşılaştırıldığında Sonic, biraz yapmacık görünüyor. Fragmanı sizinle paylaşıyor ve kararı size bırakıyoruz.

Sonic The Hedgehog (2019) - Official Trailer - Paramount PicturesSonic The Hedgehog (2019) - Official Trailer - Paramount Pictures
He’s a whole new speed of hero. Watch the new trailer for Sonic The Hedgehog, in theatres this November. #SonicMovie SONIC THE HEDGEHOG is a live-action adventure comedy based on the global blockbuster videogame franchise from Sega that centers on the infamously brash bright blue hedgehog. The film follows the (mis)adventures of Sonic as he navigates the complexities of life on Earth with his newfound – human – best friend Tom Wachowski (James Marsden). Sonic and Tom join forces to try and stop the villainous Dr. Robotnik (Jim Carrey) from capturing Sonic and using his immense powers for world domination. The film also stars Tika Sumpter and Ben Schwartz as the voice of Sonic. Facebook: Twitter: Instagram: Paramount Pictures Corporation (PPC), a major global producer and distributor of filmed entertainment, is a unit of Viacom (NASDAQ: VIAB, VIA), home to premier global media brands that create compelling television programs, motion pictures, short-form content, apps, games, consumer products, social media experiences, and other entertainment content for audiences in more than 180 countries. Connect with Paramount Pictures Online: Official Site: Facebook: Instagram: Twitter: YouTube:

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