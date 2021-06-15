Sony, PlayStation Oyunları Hakkında Yaptığı Açıklama ile Heyecanlandırdı

Sony Interactive Entertainment (SIE) başkanı ve CEO'su Jim Ryan'ın söylediğine göre Sony, büyük özel oyunlarını mobil cihazlara "düşündüğünüzden daha erken" getirmeyi planlıyor. Axios ile kısa bir süre önce yapılan bir röportajda Ryan, Sony'nin mobil cihazlarla ilgili bazı planlarına ve bunların arkasındaki nedenlere değindi. Ryan'ın söylediğine göre Sony, portföylerinin çok güçlü bir durumda olduğunu düşünüyor ve bu portföyü mevcut PlayStation topluluğu ile sınırlı tutmanın çok mantıksız olduğunu düşünüyor.
Ancak, ayrıntılar söz konusu olduğunda, Ryan fazla sır vermiyor. Axios tarafından Sony'nin stüdyo satın almak isteyip istemediği veya mobil oyunlarda şirket içi uzmanlık geliştirip geliştirmeyeceği sorulduğunda, "Mobil alana açılmak için bir dizi model üzerinde çalışıyoruz. Bunun ilk meyvelerini düşündüğünüzden daha erken göreceksiniz" demekle yetiniyor.
Elbette PlayStation'ın mobil oyunlara yayılma planlarını ilk kez duymuyoruz. Android ve iOS'a gelecek PlayStation oyunlarıyla ilgili tartışmalar, Nisan 2021'de, PlayStation'da "PlayStation'ın en popüler serilerini mobil cihazlara başarılı bir şekilde uyarlamaya odaklanacak" birisini arayan Mobil Müdürü iş ilanı görüldüğünde ciddi bir şekilde başlamıştı.
Daha da kısa bir süre önce, Jim Ryan'ın bir yatırımcı ilişkileri sunumunda Sony'nin "FY21"de "ikonik PlayStation oyunlarından bazılarını mobil cihazlarda yayınlamaya başlayacağını" söylediği bildirildi. Mart 2022'ye uzanan finansal yıl ile bu, PlayStation'ın en büyük oyunlarından bazılarını o tarihten önce akıllı telefonlarda görebileceğimiz anlamına geliyor. Ryan'ın söylediği gibi bu, bazılarının düşündüğünden daha erken olacaktır.
Nispeten yakında beklenen bir tür açıklama ile beraber asıl soru, Sony'nin hangi oyunlarını mobil cihazlara getirmeyi planladığı oluyor. Elimizdeki tek gerçek gösterge, PlayStation'ın "en popüler serilerine" odaklanmak istediği ve bu da Ratchet and Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West ve God of War: Ragnarok gibi yeni ve gelecek PS5 oyunlarını temel alan oyunlar anlamına gelebilir. Tabii ki Sony'nin çok daha eski ama popüler oyunlarının bulunduğu kataloğunun daha derinlerine uzanması da mümkün.
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