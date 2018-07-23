Sony'den 48MP'lik Sensör!

Sony, geleceğin iPhone'larında kullanılabilecek kamera sensörünü tanıttı!

Sony'den 48MP'lik Sensör!

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