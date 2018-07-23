Sony'den 48MP'lik Sensör!
Sony, geleceğin iPhone'larında kullanılabilecek kamera sensörünü tanıttı!
Apple'ın uzun süredir telefon kameralarını tedarik ettiği Sony, şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensörünü tanıttı.
Sony'nin basın açıklamasına göre kamera, hem çözünürlük, hem de piksel boyutu bakımından dünyada ilklere imza atıyor. Yeni IMX586 CMOS imaj sensörü, 48 megapiksele sahip ve 0.8 µm piksel boyutu sunuyor. Apple'ın çok yüksek megapiksel sayılarından uzak durduğunu biliyoruz. Bunun nedeni, çok küçük bir telefon sensörüne fazla sayıda piksel sıkıştırıldığında düşük ışık performansının kötüleşmesi. Ancak Sony, bu sorunun yeni sensörle çözüldüğünü iddia ediyor.
Firmanın açıklamasına göre yeni sensör, Quad Bayer filtre dizisini kullanıyor ve bu sayede yüksek hassasiyette fotoğraf çekebiliyor.
Sensörün ilk olarak Sony'nin telefonlarında kullanılacağına inanılıyor. 48MP'lik sensörü ilk olarak Sony Xperia XZ'de görmemiz muhtemel. Sony, gerçekten iyi bir düşük ışık performansı sunabilirse, sensörü gelecekteki iPhone modellerinde de görebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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