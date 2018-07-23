Sony'den 48MP'lik Sensör!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler