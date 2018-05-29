Sorunları Çözen Anahtar: Yeniden Başlatmak
Bilgisayarınızı yeniden başlatmak, çoğu zaman sorunları sihirli biçimde çözüyor. Peki ama bu nasıl oluyor?
Bilgisayarınızda herhangi bir sorun yaşadığınızda, ilk önce onu yeniden başlatmanız tavsiye edilir. Çok basit bir işlem gibi görünse de PC'nizi yeniden başlatmak, ağ, grafik, performans ve program hatalarıyla ilgili sorunları ortadan kaldırabilir.
Peki yeniden başlatmak, sorunları nasıl çözebiliyor? Aynı sorunları PC'niz çalışırken gidermek mümkün değil mi?
Yeniden başlatma ile çözülen sorunlar
Bilgisayarlar ve programlar, insanlar tarafından geliştirilir ve kusursuz, hatalardan tamamen arınmış değillerdir. Bu hataların ortaya çıkmasındaki sorumlu, bizler kadar geliştiriciler de olabilirler.
Cihazınızı baştan başlatarak çözebileceğiniz sorunlar arasında şunlar var;
- Yavaşlıklar ve donmalar. Nedeni: Bellek sızıntıları.
- Mavi ekranlar. Nedeni: Sürücü veya donanım hatası.
- Wi-Fi'ın çalışmaması. Nedeni: Sürücü kilitlenmesi veya router yazılımındaki sorun.
Sorunları Çözen Anahtar: Yeniden Başlatmak
Bilgisayarınızda herhangi bir sorun yaşadığınızda, ilk önce onu yeniden başlatmanız tavsiye edilir. Çok basit bir işlem gibi görünse de PC'nizi yeniden başlatmak, ağ, grafik, performans ve program hatalarıyla ilgili sorunları ortadan kaldırabilir.
Peki yeniden başlatmak, sorunları nasıl çözebiliyor? Aynı sorunları PC'niz çalışırken gidermek mümkün değil mi?
Yeniden başlatma ile çözülen sorunlar
Bilgisayarlar ve programlar, insanlar tarafından geliştirilir ve kusursuz, hatalardan tamamen arınmış değillerdir. Bu hataların ortaya çıkmasındaki sorumlu, bizler kadar geliştiriciler de olabilirler.
Cihazınızı baştan başlatarak çözebileceğiniz sorunlar arasında şunlar var;
- Yavaşlıklar ve donmalar. Nedeni: Bellek sızıntıları.
- Mavi ekranlar. Nedeni: Sürücü veya donanım hatası.
- Wi-Fi'ın çalışmaması. Nedeni: Sürücü kilitlenmesi veya router yazılımındaki sorun.
Peki yeniden başlatmak sorunu nasıl çözüyor?
Programlar, çalıştıklarında bilgisayarınızın kaynaklarını paylaşırlar. Onları kapattığınızda ise kullandıkları kaynakları bilgisayara geri bırakırlar. Ancak bu, her zaman beklendiği gibi gerçekleşmeyebilir. Hatalı programlar, kullandıkları tüm RAM'i sisteme geri bırakmayabilirler. Bu durumda bellek sızıntıları, programlarda yavaşlıklar ve çeşitli hatalar oluşabilir.
Yeniden başlatmak, her şeyi ilk haline döndürerek işletim sisteminizi rahatlatır. Aynı durum web tarayıcınız için de geçerli olabilir. Örneğin Firefox'u saatlerce açık tuttuğunuzda yavaşladığını gözlemleyebilirsiniz. Bunun nedeni tarayıcının ve eklentilerin içinde hataların bulunmasıdır. Tarayıcınızı baştan başlatarak ilk hızınıza geri kavuşabilirsiniz.
Yeniden başlatmak, diğer sorunları nasıl çözüyor?
Kaynak yönetimiyle ilgili prensip, temel olarak sürücü hataları ve alt seviye hatalar için de geçerlidir. Yeniden başlattığınızda hatalı durum ortadan kalkabilir.
Örneğin Wi-Fi router'ınız, aynı bilgisayarınız gibi bir yazılımla çalışır. Rastgele durumlar, bazen elektronik cihazlarda ve yazılımlarda beklenmedik durumlara ve hatalara yol açabilirler. Bu tür hatalardan ancak cihazınızı yeniden başlatarak kurtulabilirsiniz.
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