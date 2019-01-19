Spider-Man: Far From Home'un fragmanı yayınlandı!
Dünyanın en popüler çizgi roman karakterlerinden Spider-Man yeni filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Yapımın kadrosunda bol Oscarlı oyuncular var.
- Barış Terun
Spider-Man; s'den sonra dünyanın en popüler çizgi roman karakteri konumunda. Tabii ki bu değerlendirmeyi sadece çizgi-roman satışları üzerinden yapıyoruz. Sinematik evren için bambaşka bir hikayemiz var: Spider-Man'in beyaz perde uyarlamaları, DC'nin çoğu yapımını geride bırakmakta zorlanmadılar.
Spider-Man: Far From Home(Örümcek Adam: Evden Uzakta) filmi, Avengers: The Endgame'den iki ay sonra yani 5 Temmuz 2019'da gösterime girecek. Avengers: Infinity War'da varoluştan silinen karakterlerin pek çoğunun döneceğini vurgulamıştık. Nick Fury'li Spider-Man filmi, fragmanda da görebileceğiniz üzere bunun kanlı canlı kanıtı konumunda. Spider-Man: Far From Home'da Tom Holland'ın yanı sıra; Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei ve Jake Gyllenhaal gibi oyuncuların yer alacağını müjdeleyelim. Samuel L. Jackson ve Jake Gyllenhaal gibi ustalar Akademi ödülü kazanmayı başarmışları.
Filmin yönetmenliğini ise ilk filmdeki gibi Jason Watts üstlenecek. İlk filmin aksine, maalesef Robert Downey Jr. kadroda yer almayacak.
Jake Gyllenhaal'ın canlandıracağı Mysterio karakteri ise gizemini koruyor. Çizgi romanlarda zaman zaman çok zalimce davranan Mysterio karakteri, Daredevil'in (Matt Murdock) sevgilisi Karen Page'i AIDS olduğuna inandırıp intihar ettirmekte sakınca görmemişti. Bu eylem Murdock'un arkadaşı Peter Parker'ın ruhunda da ciddi izler bırakmıştı. Ne var ki Mysterio karakterinin bu yapımda bir sadisti değil, anti-kahramanı canlandıracağı iddia ediliyor.
Karşınızda Spider-Man: Far From Home'un ilk fragmanı... Keyfini çıkarmanızı ve geri sayıma başlamanızı öneriririz.
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