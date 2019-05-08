Spider-Man: Far From Home'un Son Fragmanı Hazır

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminin ilk adımını temsil eden Spider-Man: Far From Home'un, gösterime girmeden önceki son fragmanı yayınlandı.

Spider-Man: Far From Home'un son fragmanı!

Avengers: Endgame'i henüz izlememiş olan okuyucularımızın, spoiler yağmuruna tutulmaması için dikkatli olmasını öneriyoruz. Zira, Spider-Man: Far From Home, Marvel filmlerinin geçmişi ve geleceği hakkında pek çok ipucu içeriyor. Yeni dönem Marvel eserlerinin ilk adımı olacak Spider-Man: Far From Home, fazlasıyla ilginç detaylarla bezenmiş durumda. Eğer Avengers: Endgame'i henüz izlemediyseniz, dikkatli olmanızı tekrar tavsiye ederiz.

Spider-Man: Far From Home'da Tom Holland, Jon Favreau, Nick Fury rolünü üstlenen Oscar ödüllü oyuncu Samuel L. Jackson, bir diğer Oscar ödüllü oyuncu Jake Gyllenhaal, How I Met Your Mother'daki rolüyle zirveye çıkan ve pek çok Marvel temelli eserde yer alan Cobie Smulders gibi isimler yer alıyor.

Fragmanda öne çıkan noktalar şaşırtıcı değil: Peter Parker ve Jon Favreau'nun canlandırdığı Happy Hogan'ın, Tony Stark hakkındaki ağıtları öne çıkıyor. Peter Parker, Tony Stark'ın manevi oğlu konumunda ve Happy Hogan da kesinlikle, Tony Stark karakterinin açık ara en iyi dostu kabul ediliyor. İlk Spider-Man filminde (Üçüncü Spider-Man uyarlamasının ilk filminden söz ediyoruz) ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti ancak bu durum, yaşadıkları kayıp ve paylaştıkları hüzünle bambaşka boyuta taşınıyor.

Spider-Man: Far From Home, dünya çapında 2 Temmuz 2019 tarihinde gösterime girecek. Peter Parker, her ne kadar çok güçlü Avengers üyelerinin (Captain Marvel ve Thor) yardımını istese de, Iron Man'in yerini üstlenmek zorunda kalacak.

Karşınızda yeni filmin son fragmanı:

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME - Official TrailerSPIDER-MAN: FAR FROM HOME - Official Trailer
[SPOILERS AHEAD] It’s time to step up. Watch the new #SpiderManFarFromHome trailer now and get your tickets today: Follow Us on Social: Subscribe to Sony Pictures for exclusive content: Following the events of Avengers: Endgame, Spider-Man must step up to take on new threats in a world that has changed forever.  #SpiderMan #PeterParker #TomHolland #JakeGyllenhaal #Zendaya #Marvel #Sony #Trailer #OfficialTrailer #SamuelLJackson #JonFavreau #CobieSmulders

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Nokia 5.1 Plus'ı inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Edge'in Yenilikleri Build'de Ortaya Çıktı
Snapdragon 865'e 4G ve 5G Seçeneği Gelebilir
Fluent Design, Android, iOS ve Web'e Geldi
Siber Saldırılara Karşı Yapay Zeka Hamlesi
YouTube Ünlüsüne 10 Sene Hapis Cezası

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost