Spider-Man: Far From Home'un Son Fragmanı Hazır
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminin ilk adımını temsil eden Spider-Man: Far From Home'un, gösterime girmeden önceki son fragmanı yayınlandı.
Avengers: Endgame'i henüz izlememiş olan okuyucularımızın, spoiler yağmuruna tutulmaması için dikkatli olmasını öneriyoruz. Zira, Spider-Man: Far From Home, Marvel filmlerinin geçmişi ve geleceği hakkında pek çok ipucu içeriyor. Yeni dönem Marvel eserlerinin ilk adımı olacak Spider-Man: Far From Home, fazlasıyla ilginç detaylarla bezenmiş durumda. Eğer Avengers: Endgame'i henüz izlemediyseniz, dikkatli olmanızı tekrar tavsiye ederiz.
Spider-Man: Far From Home'da Tom Holland, Jon Favreau, Nick Fury rolünü üstlenen Oscar ödüllü oyuncu Samuel L. Jackson, bir diğer Oscar ödüllü oyuncu Jake Gyllenhaal, How I Met Your Mother'daki rolüyle zirveye çıkan ve pek çok Marvel temelli eserde yer alan Cobie Smulders gibi isimler yer alıyor.
Fragmanda öne çıkan noktalar şaşırtıcı değil: Peter Parker ve Jon Favreau'nun canlandırdığı Happy Hogan'ın, Tony Stark hakkındaki ağıtları öne çıkıyor. Peter Parker, Tony Stark'ın manevi oğlu konumunda ve Happy Hogan da kesinlikle, Tony Stark karakterinin açık ara en iyi dostu kabul ediliyor. İlk Spider-Man filminde (Üçüncü Spider-Man uyarlamasının ilk filminden söz ediyoruz) ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti ancak bu durum, yaşadıkları kayıp ve paylaştıkları hüzünle bambaşka boyuta taşınıyor.
Spider-Man: Far From Home, dünya çapında 2 Temmuz 2019 tarihinde gösterime girecek. Peter Parker, her ne kadar çok güçlü Avengers üyelerinin (Captain Marvel ve Thor) yardımını istese de, Iron Man'in yerini üstlenmek zorunda kalacak.
Karşınızda yeni filmin son fragmanı:
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