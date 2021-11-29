Spotify'da Bir Dönem Bitiyor; Araba Görünümü Özelliği Emekli Oluyor!

İki yıldan kısa bir süre önce Spotify, Android ve iOS platformları için yer alan mobil uygulamasına sürüş sırasında basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü içeren "Car View" desteğini eklemişti. Bu mod, Spotify kullanımını basit hale getiriyor ve böylece yolculuk esnasında aracı kullananlara kolaylık sağlıyordu. Ancak şimdi ise Spotify, bu uygulamasının fişini çekiyor.
Spotify'ın bu hamlesi kafa karıştırıcı olurken, şirket konuyu resmi olarak kendi web sitesinden de açıkladı:
"Car View özelliğini kullanımdan kaldırdığımızı onaylayabiliriz. Ancak bu hamlemiz, kullanıcılarımızın araç kullanırken daha iyi bir Spotify deneyimi sağlamak üzere çalışmadığımız anlamına gelmiyor. Aksine en iyi araç içi dinleme deneyimini sunmanın yeni yollarını şu an araştırıyoruz. Car View özelliğini kullanımdan kaldırmayı, gelecek yeniliklere yol açmak için gereken olası bir şey olarak düşünün."
Evet, Spotify bu şekilde bir açıklama yapmış durumda. Geliştirdikleri yeni uygulamayı kullanıma sunana kadar mevcut Car View uygulaması kalamaz mıydı sorusu akılları kurcalamıyor değil doğrusu. Peki, siz ne dersiniz? Sizce Spotify'ın bu açıklaması yeterince tatmin edici mi?
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