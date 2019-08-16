Spotify, İskandinavya'da "Zam Yapmayı" Deneyecek
Devasa kullanıcı kitlesine rağmen kar etmekte zorlanan Spotify, fiyatlarını yükseltmeyi deneyecek!
Dünyanın en büyük ücretli müzik hizmeti Spotify, daha pahalı bir üyelik seçeneğini İskandinavya'da denemeyi planlıyor. Firma bu testten alacağı sonuçlarla dünya çapında bir fiyat artırımına gidip gitmeyeceğine karar verecek.
Firmanın amacı, aile üyeliğinin fiyatını yüzde 13 artırmak. Plan şu anda 15 dolara satılıyor ve beş kişinin hizmetten faydalanmasına izin veriyor. İskandinavya'daki kullanıcılar, fiyat artışından sonra 16,95 dolarlık bir ücretle karşılaşacaklar. Ancak başta da söylediğimiz gibi bu test, fiyatın diğer ülkelerde artacağı anlamına gelmiyor ve İskandinavya ülkeleri için de geçici olacak.
Spotify, 108 milyon kullanıcıya sahip olmasına rağmen ilk kez şubat ayında kar ettiğini söylemişti. Bu durum, hizmetin geçen senelerde uğradığı zararın ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor. Aile üyeliğinin popüler hale gelmesi, kişi başına gelirin de düşmesi anlamına geliyor.
Firma buna bir çare bulmak ve yeni müşteriler kazanmak için sosyal dinleme işlevini ortaya çıkarmış ve Premium Duo planını tanıtmıştı. İskandinavya'daki fiyat artışı, Spotify'ın Apple Music, YouTube Music gibi hizmetler karşısında lider konumundan faydalanmak istediğini gösteriyor.
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