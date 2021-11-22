Spotify, Ünlü Şarkıcının Talebini Dinledi, Bu Düğmeyi Adeta "Uçurdu"

Sanatçıların müzik akışı hizmetlerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğu kesin. Ancak Adele çoğundan daha fazla güce sahip gibi görünüyor. BBC News, Adele'in yeni albümü 30'un piyasaya sürülmesiyle birlikte şirkete yaptığı baskıların ardından, Spotify'ın tüm albüm sayfalarından karışık dinleme düğmesini kaldırdığını bildiriyor. Şarkıcının bir tweet üzerinde açıkladığına göre albümler, "bir hikaye" anlatırken "sanatçıların amaçladığı gibi" dinlenmeli.
Tek tek şarkılar için kontrolleri kullanarak bir albümü yine de karışık olarak dinlemeyi seçebiliyorsunuz. Temel olarak bu değişiklik ile beraber karışık dinlemeye fazladan bir adım daha ekleniyor ve dinleyicileri ilk parçayı seçmeye zorluyor. Apple Music gibi rakipler ise hala bir albüm sayfasından "karışık çal" düğmesine dokunmanıza izin veriyor.
30 da dahil olmak üzere bazı albümlerin sırayla çalınması gerektiğine şüphe yok. Zira Adele'in hayatında önemli bir zaman etrafında bir anlatı örüyor. Ancak eleştirmenler, bir sanatçıyı memnun etmek için bir özelliğin kaldırılmasıyla ilgili endişelerini zaten dile getirdiler. Ancak albümlerin belirli bir şekilde çalmayı önerilmesi ile bu sırayı zorlamak için kontrolü dinleyicilerin elinden almak arasında büyük bir fark var. Ayrıca karışık çalma ile oldukça memnun olan sanatçıların bulunduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.
En azından Spotify'ın bu tür değişiklikler yapmak için yeterli teşviki olduğunu söyleyebiliriz. Adele'in 30 single'ı "Easy On Me", daha önce K-pop mega grubu BTS tarafından tutulan tek günlük Spotify akış rekorunu kırdı. Spotify gerekçesini açıklamamış olsa da, şirketin muhtemelen en önemli müzisyenlerinden birini kızdırmak ve müşterilerini kaybetme riskini almak istemediği tahmin edilebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın