Spotify'a Bedava Rakip Geldi: Tidal'dan Ücretsiz Abonelik Seçeneği!

Spotify'ın önemli rakiplerinden biri olan Tidal, kitaplığındaki 80 milyon şarkıyı ücretsiz olarak dinleyebileceğiniz yeni bir abonelik planı sunmaya başlıyor. Üstelik bu plan tamamen reklamsız.
Tidal Free isimli plan, ses akışı için önemli ölçüde daha düşük bir bit hızı sunarak şirketin HiFi ve HiFi Plus katmanlarından farklılık gösterecek. Ayrıca Tidal, kullanıcılara şarkı aralarında Hi-Fi hakkında bilgilendirme yapacak. En azından şimdilik, ücretsiz planda reklam olmayacak, sadece Tidal'ın kendi bildirimleri yayınlanacak.
Bununla birlikte, ücretsiz planda şarkı sözleri veya çevrimdışı indirmeler gibi seçenekler de bulunmuyor.
Tidal, bu abonelik planında sanatçılara ödeyeceği telif miktarını da değiştiriyor. Yani sanatçılara ödenecek miktar, hangi abonelik planının kullandıklarına bağlı olarak farklılaşacak. Örneğin, ücretsiz plana sahip olan kullanıcılar için "toplu dinleme sayısına" göre ödeme yapılacak. Tidal Hi-Fi Plus'ta ise, aylık abonelik ücretinizin %10'unu en çok dinlediğiniz sanatçı alıyor.
Tidal'ın bu stratejik adımının, Spotify veya Apple Music gibi ciddi rakipleri için büyük bir tehdit olması bekleniyor. Şimdilik sadece ABD'de kullanıma sunulan Tidal Free, önümüzdeki haftalarda tüm ülkelerde aktif hale gelecek.
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