Spotify'a Bedava Rakip Geldi: Tidal'dan Ücretsiz Abonelik Seçeneği!

Spotify ve Apple Music'in önemli rakiplerinden biri olan Tidal, reklamsız olacağını söylediği bedava abonelik planını hayata geçiriyor. Bu adım, akış hizmeti savaşlarında taşları yerinden oynatabilir!