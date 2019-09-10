Spotify ve Apple Music'in Zaferi
Spotify ve Apple Music gibi hizmetlerin ulaştığı nokta, ABD'den gelen bu rakamlarla birlikte çok net görülebiliyor!
- Ercan Uğurlu
Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği, yayınladığı yeni raporda, ABD müzik endüstrisinin online servislere ne kadar bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Müzik yayını servislerinde ücretli aboneliklerin ilk kez ABD'de 60 milyona ulaştığını gösteren rapor, her 5 kişiden birinin bir müzik servisine aboneliği olduğunu da doğruluyor.
Yayınlanan raporlara göre, müzik endüstrisi perakende satış gelirleri 2019'un ilk yarısının son çeyreğinde yüzde 18 artarak 5.4 milyar dolara erişmiş. Bu gelirlerin yuzde 80'i online servislerden gelirken, offline indirmeler ise yüzde 9'u temsil ediyor. İnsanlar tarafından kullanılan online servislerde, Spotify, TIDAL, Apple Music ve Amazon dikkat çekiyor.
Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından yayınlanan raporun tamamını buradan görüntüleyebilirsiniz.
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