Spotify'dan Bir Büyük Başarı Daha!
Spotify, Apple Music karşısında verdiği büyük mücadelede, bir kilometre taşını daha aştığını duyurdu!
Çarşamba günü kamuya açılma işlemlerinin ardından yapılan ilk gelir duyurusuna göre Spotify, geçtiğimiz yılın sonundan bu yana 4 milyon üye daha edinerek 75 milyon ücretli üye sınırını aşmayı başardı. Bu sonuç müzik akış hizmetleri açısından bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Spotify, dönem sonunun bir hafta öncesinde yaptığı tahminde hedefini 73 milyon ile 76 milyon ücretli üye arasında belirtmişti. Ayrıca Spotify, 170 milyon kişinin hizmeti ayda en az bir kere kullandığını belirtti.
En büyük rakibi Apple Music ise, geçtiğimiz ay yaptığı duyuruda, bir aydan kısa bir süre içerisinde 2 milyon üye daha kazanarak 38 milyon ücretli üyeye ulaşmayı başardığını ilan etmişti.
Üye sayısı olarak Dünya'nın en büyük üyeli müzik hizmeti konumundaki Spotify, müziğin kültürel değişiminde önemli bir rol oynuyor. Yıllar boyunca kayıtlar direkt olarak dinleyicilere satılırken, Spotify ve Apple Music gibi hizmetler ile beraber istediğiniz müziği dinleyebilmek için sabit bir ücret ödemek oldukça popüler bir seçenek haline geldi.
İleriye dönük planlara bakıldığında ise Spotify, yılın ortasına kadar 4 milyon ile 8 milyon arasında ücretli üye daha kazanacağını ve aylık aktif kullanıcı sayısının 5 milyon ile 10 milyon arasında artacağını ön görüyor.
Spotify, en son dönem içerisinde 169 milyon avro zarar bildirmiş olsa da, bir önceki yıl kaybettiği 173 milyon avroya göre daha iyi bir konuma ulaşmayı başardı. Gelir ise %26 artarak 1.139 milyar avroya ulaşmış durumda...
Levent Öztürk
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