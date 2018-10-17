Star Trek Serisinin Yıldızından Üzücü Açıklama!

Star Trek serisinin geleceği hakkında pek de iyimser olmayan yorumlar yapılıyor. Serinin yıldızlarından Karl Urban ilginç ifadeler kullandı!

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

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