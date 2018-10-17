Star Trek Serisinin Yıldızından Üzücü Açıklama!
Star Trek serisinin geleceği hakkında pek de iyimser olmayan yorumlar yapılıyor. Serinin yıldızlarından Karl Urban ilginç ifadeler kullandı!
Star Trek(Uzay Yolu) serisinin yeniden çevrilen versiyonunun ilk filmi 2009 yılında sinema tutkunlarının karşısına çıktı ve 400 milyon doları aşan bir gişe hasılatı elde etti. Yapım sadece izleyicilerin değil, sinema otoritelerinin de takdirini kazanarak, Rotten Tomateos gibi bir siteden, 8,1/10 puanı ile taçlandırıldı.
Yeni Star Trek serisinin ikinci filmi olan Star Trek: Into the Darkness filmi ise 470 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Yapımın yöneticisi, ilk filmden hatırladığımız J.J Abrams idi. Yapımcılar arasındaysa yine Lost'tan tanıdığımız Roberto Orci, Alex Kurtzman ve Damon Lindelof bulunuyordu.
Yeni serinin üçüncü filmi ise Star Trek: Beyond ise, pek çok sinema tutkununu hayal kırıklığına uğrattı. Beyond 400 milyon doların altında gişe hasılatı elde ederek, yapımcı firmaya zarar ettirdi.
Yeni Uzay Yolu filmlerinin yıldızlarından Karl Urban, serinin hayranlarını üzecek açıklamalarda bulundu. Doktor Leonard McCoy rolünü üstlenen Karl Urban, serinin yeni filmi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Gerek Yüzüklerin Efendisi(Eomer), gerek Uzay Yolu'nda yer alan Karl Urban, "Star Trek 4 için henüz bir teklifte bulunulmadı. Yapımcılardan her gün telefon bekliyorum." açıklamasını yaptı.
Star Trek serisinin yeni halkası hakkında tuhaf bir gelişme daha yaşandı. Kaptan Kirk'i canlandıran Chris Pine, dördüncü filmdeki rolü reddetmiş durumda. Bunun nedeni olaral bütçe kesintileri olarak gösteriliyor. Yeni Star Trek serisinin ilk filminde yer alan ve dördüncü filmde yer alması beklenen Chris Hemsworth da ücreti düşük buldu. Kısacası Uzay Yolu'nun geleceği karanlık gözüküyor.
Barış Terun
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