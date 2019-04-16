Star Wars 9'da Palpatine Sesleri Yükseliyor!
Yayınlanan Star Wars 9: Rise of Skywalker fragmanından sonra, Palpatine dedikoduları ayyuka çıktı.
- Barış Terun
Dünyanın açık ara en popüler bilim-kurgu filminin yeni filmi Star Wars IX: Rise of Skywalker, 19 Aralık 2019 tarihinde dünya çapında gösterime girecek. Geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanın sonunda, Palpatine'in kahkahalarına benzeyen kahkahalar ile karşılaşmıştık. Bu gelişme, bilhassa orijinal serinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Elbette fragman ve kahkahalar hedef şaşırtma amaçlı olabilir, ancak Palpatine daima geri dönmesi beklenen bir karakterdi. Revenge of The Sith'de, Anakin'e bir çeşit ölümsüzlükten bahsediyor ve Güç'ün Karanlık Tarafı'nın doğal olmayan pek çok şeyi gerçekleştirebileceğini vurguluyordu.
Artık geçerli olmayan; çizgi-roman ve kitaplardan oluşan Star Wars Genişletilmiş Evreni'ne bir göz atalım. Söz konusu genişletilmiş evren, Star Wars: Return of the Jedi'dan sonraki gelişmeleri konu alıyordu. Disney'in Star Wars'un tüm haklarını satın almasının ardından bu evren geçerliliğini yitirdi.
Yine de bu kitap ve çizgi-romanlarda, ilk altı filmin kötü adamı Palpatine'in planlarına derinlemesine tanık olduk. Palpatine kendisinin onlarca klonunu yaratmıştı. Üstelik, Güç sayesinde benliğini başka bir bedene aktarabiliyordu. Bu eylemler ölüme karşı bir sigorta poliçesiydi. Palpatine'ın asıl amacı ise, benliğini bir Skywalker'ın bedenine aktarmaktı. Darth Vader'ın bedeni deforme olmuştu, bu durumda Luke harika bir seçimdi. Star Wars VI: Return of the Jedi'dan sonraki karşılaşmalarda Luke ve Palpatine bir kez daha karşı karşıya geldi. Palpatine, istediğini başarmaya yakınken Leia Organa Solo'nun yardıma koşmasıyla başarısız oldu ve kardeşler Palpatine'in tüm klonlarını ve çirkin benliğini ortadan kaldırdı.
Filmin, "Rise of Skywalker" olarak isimlendirilmesi ve Palpatine'ın kahkahaları aklımıza binbir çeşit komplo teorisi getirse de; Palpatine'in geri dönmesi ve en azından Kylo Ren'i kafaya takması son derece olası... Rey'in gerçekte bir Skywalker olup olmadığı da merak konusu. Bu ayrıntı, hayranlardan çok tepki alan The Last Jedi'da basitçe geçiştirilmişti.
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