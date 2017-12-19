Star Wars: The Last Jedi İçin Şaşırtıcı Notlar!
Eleştirmenler son Star Wars filmi olan The Last Jedi'ı beğenseler de, izleyicilerden gelen yorumlar, şaşırtıcı bir biçimde tam tersini söylüyor!
"Star Wars: The Last Jedi" (Yıldız Savaşları: Son Jedi) filmi için Rotten Tomatoes izleyici değerlendirmeleri oldukça şaşırtıcı bir durumu ortaya koyuyor. 83.000'in üzerindeki izleyicinin sadece %57'si filmi beğendiğini söylüyor.
Yorumların bazılarında gördükleri şeyin "yanlış yerde bulunan şakacı bir dalavere" olduğunu söylenirken, bazıları hikayenin takip edilmesinin zor olduğunu veya klasik "Star Wars" standartlarından vazgeçildiği söylüyor.
Belki de izleyicilerin çoğunlukla bu şekilde davrandıklarını düşünebilirsiniz ancak diğer Star Wars filmlerinin değerlendirmelerine bakıldığında durumun tam olarak böyle olmadığı net. "Force Awakens" %88 beğeni toplarken "Rouge One" da %87 beğeni toplamış durumda. Hatta "Attack of the Clones" bile %57 beğeni toplamayı başarmış ve "The Last Jedi" en az beğeni toplayan film olarak ortaya çıkıyor.
İzleyici değerlendirmeleri, eleştirmenler ile ciddi bir zıtlık gösteriyor. Eleştirmenlerin %93'ü, filmi yeni ve güzel olarak değerlendiriyor. Attack of the Clones filminde ise eleştirmenlerin oranı %66'ydı ve bu da izleyicilerin değerlendirmesine çok daha yakındı.
İzleyicilerin "The Last Jedi" filmini beğenmemeleri Metacritic skorlarını da etkilemiş durumda. Eleştirmenler sağlam bir şekilde skor olarak 86 verirken izleyicilerin şu ana kadar yayınladıkları 1.500 yoruma bakıldığında skorun sadece 50 olduğu dikkat çekiyor...
Levent Öztürk
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Demek ki eleştirmenler gerçekten (Halktan) uzakmış yada başka bir sebepten dolayı notları yüksek tutmuşlar...