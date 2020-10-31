Steam Cadılar Bayramı indirimleri başladı! İşte göze çarpan oyunlar

Steam, oyun almayı teşvik etmek amacıyla ara sıra çeşitli indirimler yapıyor. normalde fiyatı yüksek olan oyunlar bu indirimler sayesinde daha uygun fiyatlara düşebiliyor.
Steam'in her sene düzenlediği Cadılar Bayramı indirimi de başladı. 29 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak bu indirim döneminde oyuncuları yüzde 80'lere ve 90'lara varan indirimler bekliyor.
STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ HANGİ OYUNLARDA GEÇERLİ?
35'ten fazla oyunda indirim yapılan Steam'de genel olarak korku temalı oyunlarda yapılan bu indirimleri inceleyip istediğinizi seçebilirsiniz. Göze çarpan bazı oyunlar şu şekilde:
- Dead by Daylight (2 gün boyunca ücretsiz) : Normal Fiyatı: 31 TL - İndirim Oranı: Yüzde 60 - İndirimli Fiyatı: 12,40 TL
- Resident Evil 7 Biohazard: Normal Fiyatı: 89 TL - İndirim Oranı: Yüzde 67 - İndirimli Fiyatı: 29,37 TL
- Outlast 2 – 10 TL – %80 indirimli
- Alien Isolation – 17.75 TL – %75 indirimli
- Dead Space 3 - Normal Fiyatı: 129 TL - İndirim Oranı: Yüzde 60 - İndirimli Fiyatı: 51,60 TL
- Resident Evil 6: 21.25 TL
- Dying Light – 20.39 TL – %66 indirimli
- Subnautica: 28 TL
- Vampyr – 57 TL – %70 indirimli
- Call of Cthulhu: 42 TL
- Don't Starve Together: Normal Fiyatı: 24 TL - İndirim Oranı: Yüzde 66 - İndirimli Fiyatı: 8,16 TL
- Plague Inc- Normal Fiyatı: 24 TL - İndirim Oranı: Yüzde 60 - İndirimli Fiyatı: 9,60 TL
STEAM İNDİRİMLİ TÜM OYUNLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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