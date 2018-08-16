Süper İnce Asus ROG Zephyrus S Tanıtıldı!

Asus, inceliğiyle dikkat çeken oyun canavarı laptop'u ROG Zephyrus S'i tanıttı! İşte yeni Zephyrus ve getirdikleri...

Süper İnce Asus ROG Zephyrus S Tanıtıldı!

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