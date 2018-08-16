Süper İnce Asus ROG Zephyrus S Tanıtıldı!
Asus, inceliğiyle dikkat çeken oyun canavarı laptop'u ROG Zephyrus S'i tanıttı! İşte yeni Zephyrus ve getirdikleri...
Asus'un geçen sene Computex'te bizlerle tanıştırdığı Asus ROG Zephyrus, geleceğin çok ince oyun laptop'larının nasıl olacağını göstermişti.
İlk Zephyrus, GYX 1080 Max-Q ile gelirken Nisan'da çıkan Zephyrus M, daha geleneksel bir klavyeyle ve biraz daha zayıf GTX 1070 Max-Q grafik yongasıyla gelmişti. Bugün ise firma, şimdiye kadarki en ince oyun laptop'u Zephyrus S'yi tanıttı. Önceki modelle aradaki farkı anlamanız kolay olmasa da Zephyrus S, 14,95mm ve 15,7mm arasında değişen bir kalınlığa sahip. Cihaz, ince çerçeveler sayesinde 14 inç'lik bir laptop boyutlarında ancak 15,6 inç'lik bir ekran sunuyor. 1080p 144Hz değerlerine sahip olan ekran, 3ms'lik düşük bir tepki süresine sahip.
Intel'in Core i7-8750H işlemcisiyle gelen Zephyrus S, NVIDIA GTX 1070 Max-Q veya tam bir GTX 1060'ı kullanıyor. Laptop, ilk modelde olduğu gibi klavyeyi en öne, trackpad'i ise sağ tarafa yerleştiriyor. Bu tasarıma alışmak biraz zaman alsa da Asus, tasarım sayesinde arkada daha iyi bir soğutma sağlıyor. Laptop, bu klavyeyi kullanmanızı kolaylaştırmak için bir bileklikle beraber geliyor.
Bu arada Asus, 17 inç'lik yeni Strix Scar II üyesi GL704'ü de tanıttı. Laptop, yukarda saydığımız donanım geliştirmelerinden çoğunu sunuyor ancak sadece GeForce GTX 1060'ı kullanıyor. Yine de, çok ince bir laptop yerine daha büyük ekranları tercih edenler için çekici bir seçenek.
Zeynel A. Öztürk
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