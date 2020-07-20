Türkiye'den çekiliyor iddiasının ardından Netflix'ten açıklama var

Netflix'in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddiaların ardından bugün önemli açıklamalar geldi.

Türkiye'den çekiliyor iddiasından ardından Netflix'ten açıklama var

Netflix, son günlerde Türkiye'den çekileceği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, twitter hesabından "Netflix'in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.

Ünal, paylaşımında, "NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

NETFLİX'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bu açıklamanın ardından bir açıklama da Netflix Türkiye'den geldi. Netflix'ten yapılan açıklamada, "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

İşte Netflix'in açıklaması:

"Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." 

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Türkiye'den çekiliyor iddiasının ardından Netflix'ten açıklama var

 

 