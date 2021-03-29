Suzuki Vitara ve SX4 S-Cross: Hibrit teknolojili Modeller Satışa Çıktı

Suzuki, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Swift Hibrit modelinden sonra hem Vitara hem SX4 S-Cross modellerinin hibrit teknolojili modellerini eş zamanlı olarak piyasaya sundu.

Suzuki'den hibrit modeller

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