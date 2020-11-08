TCL 10 SE Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte TCL 10 SE Özellikleri ve Fiyatı!

TCL Communication, yeni akıllı telefonu TCL 10 SE'nin Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu. TCL 10 SE yüzde 89 ekran gövde oranı ve V şeklinde çentikli 6.52 inç ekranıyla büyük bir ekran deneyimi sunuyor. Ayrıca güç aldığı NXTVISION teknolojisi sayesinde göz alıcı görsel imkanına ve gerçek zamanlı görsel iyileştirmelere de sahip.
TCL 10 SE'nin 2.0GHz sekiz çekirdekli mobil platform, 128 GB büyük ROM ve 4000mAh bataryasıyla sunduğu performans asla azalmıyor. TCL 10 SE, şirketin "Display Greatness" felsefesini yüksek kaliteli teknolojileri uygun fiyatla sunarak hayata geçiriyor.
Gelişmiş görüntüleme deneyimi
6.52 inç büyüklüğe, V şeklinde çentiğe, 20:9 görüntü oranına ve yüzde 89 ekran-gövde oranına sahip TCL 10 SE, kompakt yapısıyla sinema seviyesinde akıcı bir deneyim sağlarken, görüntüleri de iyileştiriyor.
TCL 10 SE, renkleri, netliği ve detayları gerçek zamanlı iyileştirerek tüm görselleri dikkat çekici hale getiriyor. Cihazda yer alan NXTVISION teknolojisinin görüntü ve otomatik netlik iyileştirme özellikleri sayesinde her türlü ışıkta çekilmiş fotoğrafın en yüksek netliğe sahip olmasını sağlıyor.
TCL 10 SE, birçok görüntüleme moduyla gözler için rahat bir kullanım sunuyor. 'Ultra Karartma' özelliği, ekranda herhangi bir titreme yaratmadan daha koyu siyah ve parlak beyaz bir kullanım imkânı yaratıyor. Öte yandan ekranı kağıt gibi gösteren 'Okuma Modu' ve 'Göz Konforu modu' da kolay görüntüleme için zararlı mavi ışığı azaltıyor.
Çok yönlü 48MP yapay zeka destekli kamera
Arka fonları ve nesneleri otomatik olarak tanımlayan 48MP yüksek çözünürlüklü ve yapay zeka destekli üçlü kamerayı kullanarak, tüm önemli anları yakalamak mümkün. Bunun yanında kullanıcılar en ayrıntılı çekimleri ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafları en iyi aydınlatmayla kolayca oluşturabiliyor. Dördü bir arada büyük piksel teknolojisi de en düşük ışıkta bile çekilen fotoğrafları iki kat daha parlak hale getiriyor.
TCL 10 SE'de göz alıcı anları daha da iyi hale getirmek için profesyonele yakın çok yönlü özellikler bulunuyor. 115° süper geniş açılı kamerayla herhangi bir detayı atlamadan tüm içerikler fotoğrafta yer alıyor. Derinlik kamerası da portreler için güzel bir bokeh efekti sağlıyor.
Yapay zekalı portre rengi, video bokeh ve video düzenleme modlarıyla kullanıcıların yaratıcılıkları, eğlenceli bir şekilde açığa çıkıyor.
Muhteşem kullanım deneyimi
TCL 10 SE, birden fazla işi aynı anda hızlı bir şekilde halletmesini sağlayan 2.0GHz sekiz çekirdekli mobil platformla günlük kullanımda yüksek performans sunuyor. 128GB'lık büyük hafızayla da tüm fotoğraflar, videolar, müzikler ve dosyalar da cihazın içine depolanabiliyor ve her an erişilebilir oluyor.
4000mAh büyük batarya da tüm gün boyunca tekrar şarj etmek gerekmeden TCL 10 SE'ye güç veriyor. Şarj gerektiğinde de 15W hızlı şarj özelliği de bataryanın kısa zamanda tamamen dolmasını sağlıyor. TCL 10 SE, içinde barındırdığı On-The-Go ters şarj özelliğiyle ihtiyaç halinde kullanıcı nerede olursa olsun, diğer cihazın gücünden faydalanmasını sağlıyor.
Öte yandan Süper Bluetooth özelliği de aynı anda birden fazla cihaza bağlanarak ses deneyimini yükseltiyor. TCL 10 SE, bu özellikle 4 adede kadar Bluetooth hoparlöre veya Bluetooth kulaklıklara bağlanabiliyor.
Kullanıcılar özel Google Assistant tuşu ve akıllı güvenlik özellikleriyle birçok imkana enerji harcamadan erişebiliyor. Erişilebilen imkanlar arasında işlerin yapılması, yön bulma, akıllı tavsiyeler, surat veya cihazın arkasındaki parmak izi okuyucu sensörle telefonu açma gibi özellikler sayesinde TCL 10 SE, kullanıcıların günlük hayattaki en büyük yardımcısı oluyor.
Yumuşak ve pürüzsüz tasarım
TCL 10 SE, yumuşak ve pürüzsüz bir tasarım ve doku sunuyor. Her yerinden parlaklık sunan kasası, çift taraflı ve eğimli 2.5D ön camı da kullanıcıların cihazı kolay bir şekilde tutabilmesini sağlıyor. Mükemmel hizalanmış simetrik detayların yanı sıra ilgi çekici mat ve parlak kaplama, buzullardan ilham alan holografik bir etki yaratıyor.
TCL 10 SE Fiyatı Ne Kadar?
Tavsiye edilen satış fiyatı 2.499 TL olan TCL 10 SE, Kar Gümüşü ve Buz Siyahı renk seçeneklerine sahip.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın