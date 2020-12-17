TCL'n NXTVISION Teknolojili Yeni Telefonu TCL 10 SE'yi İnceledik!

TCL'in 10 serisini duymuşsunuzdur. Bu aileden daha önce TCL 10 Plus ve TCL 10L modellerini inceleme ve değerlendirme şansı bulmuştuk. Bu defa ise, ailenin bir diğer modeli olan TCL 10 SE elimizde. Bu telefonun fiyatı 2499 TL olarak karşımıza çıkıyor, özellikleriyle de orta segmente uygun konumlanıyor. En büyük farkı ise TCL'in NXTVISION teknolojisi ile sağlıyor. Peki daha fazlası neler, şimdi bu özellikleri yakından tanımaya başlayalım.
TCL 10 SE Tasarımı Nasıl?
TCL 10 SE, pek tabii şirketin 10 serisi akıllı telefon ailesinin genlerini taşıyor, gayet ince ve yine zarif tasarımla beraber güzel görünüme imza atan telefonlardan biri oluyor. Elimizde Polar Night adı verilen lacivert rengiyle bulunan telefon, bu rengiyle güzel görünüyor, ancak dilerseniz telefonu Buz Siyahı ve Kar Gümüşü gibi renkleriyle de bulabiliyorsunuz.
TCL 10 SE'nin ağırlığı sadece 166 gram, kalınlığı ise 8.4 mm. Telefonun köşeleri yuvarlatılmış, kenarlar da yine buna eşlik edecek şekilde tasarlanmış. Böylece elde tutması kolay ve dengeli bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada telefonun arka yüzeyi plastik malzeme içeriyor, fakat bunun hem görünüm hem hissiyat anlamında gayet tatmin edici durduğunu söyleyebiliriz. Siz de yakından baktığınızda hak vereceksinizdir.
TCL 10 SE, çift SIM kartlı bir telefon. Sol kenarda yer alan çekmece içinde çift SIM kart yuvasını ve microSD kart yerini görebiliyorsunuz. Burada bir tuş da göreceksiniz, buna basarak Google Asistan'ı çalıştırabiliyorsunuz.
Güç ve ses butonları yine sağ kenarda yer alırken, üst kenarda 3.5 mm kulaklık girişi, alt kenarda ise USB-C portu bulunuyor. Bu kenarda ayrıca hoparlör mazgalı da mevcut. Telefonda stereo ses ise yok, sadece tek taraftan ses geliyor.
TCL 10 SE Kamera Özellikleri Neler?
TCL 10 SE'de hem parmak izi sensörü hem yüz tanıma özelliği mevcut. Parmak izi sensörü telefonun arka kısmına yerleştirilmiş. Erişimi ve hızı gayet ideal seviyede. Yüz tanıma özelliğini de yine ön kamera yoluyla kullanabildiğiniz telefonda, ön kameraya da 8 MP ölçüsünde yer verilmiş.
Madem söz kameralara geldi, buradan devam edelim ve telefonun kamera özelliklerini bir arada değerlendirelim.
TCL 10 SE'de ön kamera gün ışığı altında güzel fotoğraflar çekebiliyor, ancak ışık şartları düştüğünde büyük beklentiler içine girmemek gerekiyor. Yine selfie çekimlerinde portre modunda faydalanabiliyor ve yazılım yoluyla sağlanan alan derinlikli, yani bokeh efektli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Video noktasında ise Full HD kayıt imkanı sağlanıyor.
Telefonun arkasında yatay şekilde karşımıza çıkan kamera bloğu ise 3'lü kamera kurulumunda oluşuyor. Burada sağ ve sol tarafa yerleştirilen flaşlarla güçlendirilen ve 6P + 4P + 3P şeklinde lenslerin kullanıldığı kamera alanında başrol 48 MP ölçüsündeki ana lense bırakılmış. Varsayılan olarak 12 MP çekimler yapan bu kamerayı, detay zenginliği bol fotoğraflar çekmek istediğinizde 48 MP şeklinde ayarlamanız gerekiyor.
Ana kamera f/1.8 diyaframa sahip, 26 mm'lik geniş açılı olurken, burada faz algılamalı otofokus kullanılmış durumda. Ancak OIS bu kamerada yer almıyor. Onun yerine EIS video dengeleme özelliğini kullanabiliyorsunuz ki yine arka kamera ile de tıpkı ön kamera gibi Full HD video kaydı yapabileceğinizi de söyleyelim.
Bloktaki 2'inci kamera 5 MP, f/2.2 diyaframlı ve 115 derecelik açılı ultra geniş kamera oluyor. 1.12 mikrometre piksel boyutuna sahip olan bu kameranın yanında ise 3'üncü kamera olan 2 MP'lik derinlik sensörünü görüyoruz. f/2.4 diyaframlı olan bu kamera da, arka kamera ile yapacağınız portre çekimlerinde iyi alan derinliği sağlama konusunda yardımcı oluyor.
TCL 10 SE'nin fotoğraf çekimi konusundaki yeteneklerini sevdik, gündüz çekimlerinde fazlasıyla başarılı, renk doygunluğu yüksek ve net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ancak büyük fark yarattığını söylemesi zor. Bu sınıfta yer alan pek çok telefonla benzer sonuçlar üretiyor. Işık koşulları düştüğünde de kuşkusuz fotoğraf kalitesi olumsuz etkileniyor. Ekstra gece modu yer almıyor, çift tarafa yerleştirilen flaşlardan destek sağlamaya çalışıyorsunuz.
TCL 10 SE Ekran Özellikleri
TCL 10 SE'nin ekranı 6.52 inç boyutunda. Telefonun ekranının en önemli özelliği ise NXTVISION teknolojisini içermesi. Bu teknolojinin avantajı, adaptif tonlama özelliği sağlaması. Böylece ortamdaki ışığa göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabilen NXTVISION, daha iyi bir görüntüleme deneyimi sağlayabiliyor.
Ayrıca telefondan sık sık film ve video izleyen biriyseniz, dinamik aralığı ve renk detaylarını artırmasıyla da daha tatmin edici bir izleme deneyimi sağladığından söz edebiliriz. Ancak bu özellik, TCL'in incelediğimiz diğer 10 serisi telefonlarında daha çekici durduğunu da söylemek lazım. Zira 10 SE'nin ekran çözünürlüğü daha düşük tutulmuş ve panel olarak da LCD kullanılmış. Ekranın çözünürlüğü ise 720x1600 piksel şeklinde.
TCL 10 SE Teknik Özellikleri ve Performansı
TCL 10 SE, orta sınıf akıllı telefonlardan biri oluyor. İşlemci olarak Helio P22'nin kullanıldığı telefonda, 8 çekirdekli ve 2.0 GHz frekanslı Cortex-A53 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanının bulunduğu telefonda, Android 10 işletim sistemi çalışıyor ve TCL UI arayüzü işleniyor.
Bu çekirdek teknik kadro ve yazılım desteği ışığında TCL 10 SE'nin rahatlıkla kullanılabilecek performans sağladığından söz edebiliriz. Elbette bir oyun telefonu değil veya üst gömlek performans gerektiren uygulamaların ehli değil. TCL 10 SE, sosyal medya uygulamalarınızı kullanabileceğiz, çok zorlu olmayacak seviye grafikli oyunları oynayabileceğiniz, günlük mobil cihaz ihtiyacınızı karşılayacak orta sınıf bir model. Zaten konumlandırıldığı fiyat aralığı da buna işaret ediyor.
Bu arada telefonda bir Oyun Modu var. Buradaki Game Turbo anahtarını açarak, oyun oynarken en iyi performansı yakalamak için otomatik optimizasyon yapabiliyorsunuz. Böylece telefonun performansı biraz daha artıyor, ancak tabii ki bu yöntem öte yandan telefonun güç tüketimini de artırıyor.
TCL 10 SE'de 4000 mAh kapasitesine batarya kullanılıyor. Bu batarya yine normal kullanımlarda tam gün için çok rahat yeterli oluyor. Hatta daha ılımlı kullanıyorsanız bu telefon ile 2 günü devirebilirsiniz. Dilerseniz telefonda pil tüketim ayarını yapabileceğinizi de söyleyelim. Normal tasarruf modu ve Süper tasarruf modu seçenekleri yer alıyor. Bunları aktifleştirerek süreyi uzatabiliyorsunuz.
TCL 10 SE'de 15W'lık hızlı şarj desteği yer alıyor, fakat kutu içeriğinde 10W'lık adaptör yer alıyor. Bu adaptör ile şarja başladığınızda ise yaklaşık 2 saat süre içinde bataryayı tam kapasite doldurabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak TCL 10 SE tasarımıyla güzel, performansıyla sınıfı için ideal modellerden biri oluyor. Genel kullanım deneyimiyle biz fazlasıyla memnun kaldık. Ekranda kullanılan NXTVISION özelliği yine fark yaratmayı başarmış, ancak çözünürlükten de feragat edilmeseymiş daha iyi olurmuş doğrusu. Performansıyla da ideal modellerden biri olmayı başaran TCL 10 SE için kategorisinde fiyatıyla ise dikkat çektiğini söylemek lazım. Son dönemde orta segmentte yer alan telefonların fiyatlarının artmasına şahit olduk, bu da şuan 2449 TL fiyatlı bu modeli rekabetçi seviyeye getiriyor.
CHIP Online Notu: %81
+ Güzel tasarım
+ Arka kamera performansı
+ NXTVISION teknolojisi
+ İdeal performans
+ İyi pil ömrü
+ Silikon kılıf kutu içeriğinde var
- Düşük ekran çözünürlüğü
- Kamera düşük ışık performansı
TCL 10 SE Alternatifleri Neler?
TCL 10 SE'ye alternatif olarak OPPO A52 modeli de bu fiyat kategorisinde değerlendirilebilir.
Kimler TCL 10 SE Satın Almalı?
2500 TL bandına kadar bütçesi bulunan ve uzun vadede sorun yaşamadan ortalama bir deneyim elde etmek isteyenler TCL 10 SE'yi tercih edebilirler.
TCL 10 SE Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Mediatek MT6762 Helio P22
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Boyutu: 6.52 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1600 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: PowerVR GE8320
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 5 MP & 2 MP
- Batarya: 4000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 74 x 164 x 8.4 mm
- Ağırlık: 166 gr.
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