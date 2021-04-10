Teknolojide Kadın Derneği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) tarafından düzenlenen ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı verecek fikir ve projeleri teşvik etmeyi hedefleyen "Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.