Telefon Piyasası İçin Kara Tablo!
Telefon piyasası, 2018 yılını da pek beklediği gibi kapatmayı başaramadı!
- Levent Öztürk
Eğer Apple'ın beklenenden düşük olan iPhone satışının endişe yaratıcı olduğunu düşünüyorsanız, pek çok piyasa araştırma firmasının raporlarının küresel akıllı telefon dağıtımlarının 2018 yılı boyunca düştüğünü gösterdiğini belirtmekte fayda olabilir.
2018 dördüncü çeyrek, akıllı telefon dağıtımlarının düşüş yaşadığı arka arkaya beşinci çeyrekti ve Counterpoint Research'ün raporuna göre son çeyrekte bu düşüş %7'ye yükseldi. Diğer piyasa araştırma firmaları da %4 ile %6 arasında düşüş bildiriyorlar.
Belirtilene göre bu düşüşün en büyük sebebi, ciddi bir yenilik olmamasından dolayı kullanıcıların telefonlarını normalden daha uzun süre ellerinde tutmalarıydı. Tabii ki devam eden güvenlik destekleri ve OS güncellemeleri gibi diğer sebepler de bulunuyordu. Ayrıca Apple'ın eski iOS cihazlarını bilerek yavaşlattığını belirtmesi gibi bazı özel durumlarda da firmalar kendi satışlarına kendileri zarar verdi. Bunların dışında ekonomik durumlar, politik olayların satışlar üzerindeki etkileri gibi başka sebepler de belirtilmekte.
Her zaman olduğu gibi, 2019'da ne olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak 2018 yılında satışların düşüşü olarak gözüken sebeplerin pek çoğu hâlâ etkilerini sürdürüyorlar ve bunların en önemlisi de yeniliğin bulunmaması.
CES'de de beklenen telefonlar ortaya çıkmayınca, etkileyici ve yeni bir teknolojinin görüldüğünü söylemek pek mümkün değil. Belki bu alanda yenilik yaratacak olan en önemli ürün katlanabilir telefonlar olacak. Bu ay içerisinde MWC 2019'da tanıtılacak olan telefonlardan daha önemli yenilikler beklenebilir.
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