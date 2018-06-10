Telefonlar, Mikroskoba Dönüşüyor!
Bilim insanları, geliştirdikleri yeni cihaz ile telefonlarımızı mikroskoba dönüştürmeyi planlıyor!
Kısa bir süre sonra akıllı telefonlarımız, milimetrenin iki yüzde biri kadar küçük örnekleri inceleyebilecek gerçek bir mikroskoba dönüşecek. Avustralyalı araştırmacılar, hiçbir dış ışık veya güç kaynağına ihtiyaç duymadan mikroskobik organizmaların, hayvan ve bitki hücrelerinin ve kan hücrelerinin net bir görüntüsünü yakalayabilen bir cihaz geliştirdiler. Akıllı telefonlara ek olarak kullanılacak bu cihazın en önemli yanı ise, ekibin yayınladığı dosyalar sayesinde herhangi bir 3D yazıcı ile basılabiliyor olması.
Büyük LED'ler ve diğer güç kaynakları kullanan diğer telefon tabanlı mikroskopların aksine bu ürün sadece telefonun flaşını kullanan aydınlatma tünellerinden faydalanıyor. Baş geliştirici Dr. Anthony Orth'un da belirttiği üzere tasarıları, "neredeyse her akıllı telefonda bulunan entegre ışıklandırmayı" kullanan"basit bir cep telefonu mikroskobu" olarak tanımlanabilir. Bu cihazın yerinde veya uzaktan inceleme için ucuz bir alternatif olacağı düşünülüyor. Ekibin beklentilerine göre bu mikroskop, su temizliğinin kontrolü, hastalık belirleme ve parazitler için kan örneklerinin analizinde kullanılabilecek.
Tabii ki bu cihaz, bilim adamlarının geliştirdikleri ilk telefon mikroskobu değil. Ancak göreceli olarak en başarılısı olacağı söylenebilir.
Levent Öztürk
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