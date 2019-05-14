Telefonların Fiyatı Neden Durdurulamıyor?
Telefon fiyatları aldı başını gidiyor, peki neden böyle oldu? Gelecekte durum nasıl olacak?
Artan telefon fiyatları, doğum, ölüm ve vergiler gibi gerçeklerden sonra hayatın dördüncü gerçeği haline geldi. En azından son birkaç senedir durum bu. Yalnızca Türkiye'de yükselen fiyatlardan değil, daha çok yurt dışı fiyatlardan bahsediyoruz.
iPhone 4 gibi telefonlar 2010'da sadece 500 dolar seviyesindeyken bugün bazı telefonlar 1.900 dolar seviyesinde dolaşıyorlar. Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X gibi yenilikçi telefonlarla fiyatlar, iyice kontrolden çıkmış görünüyor. Peki neden böyle oldu, gelecekte neler beklemeliyiz?
Arz ve Talep Meselesi
Bugün üreticilerin pahalı bir telefon satmak istediği herkesin neredeyse zaten bir telefonu var. Üstelik bu telefonu bir süre bırakmayı düşünmüyor. Bunun yanında telefon piyasası, hem yerel, hem de uluslararası birçok oyuncuyla dolu.
Dolayısıyla telefon işi eskisi kadar karlı değil ve üreticilerin hissedarları memnun edebilmesi için bir şey yapması gerekiyor: Elbette fiyatları yükseltmek.
Araştırma Masrafları
Fiyat artışlarının bir başka nedeni, Galaxy Fold ve Mate X gibi telefonların araştırma ve geliştirme masraflarının çok yüksek olması. 2019'da üst seviye bir telefon üretmek, üst seviye maddelere, mükemmel bir işçiliğe, yüksek bir yazılım deneyimine ve fazlasına ihtiyaç duyuyor. Bunların hepsi oldukça pahalı şeyler ve elbette tüketiciye yansıyor.
Gelecekte Ne Olacak?
2010'da lüks sayılan akıllı telefon, bugün herkesin elinde bulunan bir şey. Akıllı telefonlar artık özel değiller. Bütçe dostu telefonlar, her geçen gün daha iyi bir hale geliyor ve üst düzey telefonları tercih etmenizi sağlayacak nedenler azalıyor. Bunun sonucunda 2019'da katlanabilen telefonların ve Galaxy S10e ile "bütçe dostu amiral gemisinin" doğuşunu gördük.
Telefonlardaki bölünme ve çeşitlenme arttıkça en üst düzeydeki fiyatlar, sınırsızca artmaya devam edecek.
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