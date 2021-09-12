Tesla'dan Bir Şaşırtıcı Patent Daha: Cam Sileceği Gibi Çalışan Lazerler!

Tesla, lazer ışınlarını kullanmanın yeni bir yolunu deneyecek gibi görünüyor. Firma lazer ışınlarından cam sileceği gibi faydalanmayı düşünüyor.
Tesla, ABD patent ofisine, lazerler kullanarak ön camdaki ve aracın camdan olan diğer bölümlerindeki kiri temizleyen bir teknoloji ile ilgili bir patent başvurusunda bulundu.
Patent, "Araçlardaki ve fotovoltaik tertibatlardaki cam eşyalar üzerinde biriken kalıntıların darbeli lazerle temizlenmesi" başlığını taşıyor. Patente göre, lazer ışınları "araç için bir temizleme aparatı olarak işlev görecek ve araca monte edilmiş bir cam eşya üzerindeki bir bölgenin üzerine bir lazer ışını yayacak şekilde yapılandırılmış bir ışın optik tertibatı içerecek".
Elbette bu sadece bir patent başvurusu. Bu teknolojinin gerçekten geliştirilip geliştirilmeyeceği, gelecekte yollarda kendi kendini lazerle temizleyen araçlar görüp göremeyeceğimiz bilinmiyor. Tesla geçtiğimiz ay Cybertruck için yeni bir cam teknolojisi patenti için de başvuru yapmıştı.
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