Tesla Cybertruck, Kolluk Kuvvetlerine Gidiyor

Dubai'nin polis gücü, süper otomobilleri ve teknolojik ürünleri filosuna katmakla ünlü. Daha önce Lamborghini'leri polis otosu yapan ve ekiplerini Google Glass ile donatan Dubai, şimdi de Tesla'nın yeni otomobiline göz koymuş.
Elon Musk'ın kısa bir süre önce tanıttığı yeni Tesla otomobili Cybertruck, özellikle köşeli hatlarıyla çok konuşulmuştu. Ancak otomobile ilgi başlamış durumda.
???? ??? - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4— Dubai Police???? ??? (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019
Tesla Cybertruck'a ilk taliplerden biri Dubai Polisi. Dubai polis departmanının resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, filoda 2020 yılında Cybertruck'ın kullanılması bekleniyor. Başkomutan Majesteleri Abdullah Khalifa AI Marri tarafından yapılan açıklamaya göre de, Tesla Cybertruck özellikle Burj Khalifa gibi turistik alanlarda kullanılacak.
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