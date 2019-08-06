Tesla, "Köpek Modu" Hatasını Düzeltti
Tesla otomobillerde görülen "Köpek Modu hatası" bir güncelleme ile düzeltildi.
- Ercan Uğurlu
Tesla otomobillerde bulunan Köpek Modu, otomobillerini kısa süreliğine park eden köpek sahiplerinin içini rahat tutması gereken bir özellik olması gerekirken, ortaya çıkan bir hata sebebiyle bu mod başlı başına bir tehlike haline gelebiliyormuş. Tıpkı Seattle'da Rahul Sood'un başına geldiği gibi...
Seattle'da yaşayan Rahul Sood, oldukça sıcak bir günde kısa bir toplantıya katılmak üzere otomobilini kenara çekip, köpeğini de içinde bırakmış. Elbette Tesla'dan ayrılmadan önce Dog Mood'u, yani Köpek Modu'nu da aktifleştirmeyi unutmamış. Normal şartlarda Dog Mood, otomobilin ısısını köpek için uygun koşulda tutması gereken bir sistem. Fakat Sood'un söylediğine göre, sistemi kontrol ettiğinde otomobilin iç sıcaklığının 30 dereceye hızla yaklaşırken bulmuş.
Twitter üzerinden yayılan hata, Elon Musk'a kadar ulaşmış ve hemen akabinde ise bir güncelleme yayınlanarak bazı Tesla'larda karşılaşılan bu problem hızlıca ortadan kaldırılmış.
Bu arada her ne kadar Köpek Modu faydalı bir araç olsa da, özellikle ABD'nin bazı eyaletlerinde, durum her ne olursa olsun köpekleri otomobilin içinde yalnız bırakmanın yasa dışı olduğunu da söyleyelim.
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