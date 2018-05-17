Tesla'nın Autopilot'u Bir Kez Daha Kazaya Karıştı
Tesla'nın yarı otonom sürüş sistemi Autopilot, bir kazaya daha karıştı. İşte yaşananlar ve CEO Elon Musk'ın açıklamaları.
Bir Tesla Model S sedan'ın Utah'da karıştığı yeni bir kazada, araç duran bir kamyona 60 mph (yaklaşık 95kmph) hızla çarparken Autopilot sistemi aktifti. Şans eseri sürücünün sadece ayağı kırılırken, araç ciddi hasar aldı.
Polis tarafından sorgulanan 28 yaşındaki sürücü, kaza sırasında Autopilot özelliğini kullandığını ve kazanın kısa süre öncesinde telefonuna bakmakta olduğunu söyledi. Polis görevlisi Sam Winkler'ın Deseret News'e söylediğine göre sürücü, arabanın GPS sistemine bir adresi girmişti ve muhtemel alternatif rotalar için telefonuna bakıyordu. "Tam kaza olmak üzereyken" de kafasını kaldırıp yola bakmıştı.
Tesla CEO'su Elon Musk ise kaza için Twitter aracılığı ile yaptığı yorumda, asıl şaşırtıcı olanın, sürücünün daha ciddi bir şekilde yaralanmamış olması olduğunu söyledi. Ayrıca kazanın medya tarafından haksız bir şekilde ilgi odağı olduğunu belirten CEO, normal otoyol kazalarındaki ölüm oranları göz ardı edilirken haberlerin genellikle gereğinden fazla Autopilot sistemine odaklandığını belirtti. Bununla beraber Musk, sistemin "kesinlikle daha iyi olması gerektiğini" de kabul etti.
Yarı otonom Tesla Autopilot sisteminin belirli hızları koruması, gerektiğinde otomatik olarak fren yapması ve hatta şerit değiştirmesi gerekiyor. Ancak Tesla, sıklıkla belirttiği bir şekilde, "Autopilot kullanılırken her sürücünün dikkatli ve aktif olmak ile sorumlu" olduğunu ve "her an kontrole geçmeye hazır" olmaları gerektiğinin altını çiziyor.
Winkler'ın açıklamasında belirtilene göre aracın kaza öncesinde fren yaptığına dair hiçbir işaret yok ve Tesla sürücüsü, en azından aracının güvenliğini korumayı başaramamaktan dolayı ceza ile karşı karşıya.
Polis şu anda Tesla teknisyenleri ile beraber çalışarak araç içerisinden verileri topluyor ancak bu işlemin birkaç gün sürmesi bekleniyor. Polis, kaza için NTSB (Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu) ile iletişime geçmiş olsa da henüz bir NTSB incelemesi başlatılmış değil.
NTSB, Mart ayında Kaliforniya'da kaza yapan ve sürücünün hayatını kaybettiği Model X kazasında Autopilot sistemini incelemeye devam ediyor ayrıca Model S'in karıştığı diğer bazı kazaların incelemeleri de henüz tamamlanmış değil.
Levent Öztürk
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